TTB'den Sağlık Bakanı Koca’nın 'endişelenmeyin' açıklamasına tepki: Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil" sözleri hakkında açıklama yaptı. TTB açıklamasında, "Hiç bir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınında, Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye’de vaka sayıları rekor seviyede seyrederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” diye konuştu.
TTB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2. yılını geride bıraktığımız pandemide en yüksek vaka ve ölümlerin görüldüğü, yeni pikin ortasında Sağlık Bakanı "endişelenmeye mahal yok" dedi. Hiç bir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan sağlık Bakanlığının halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ÖLÜYORUZ.
Çağrımız yurttaşlara: Kırılgan gruplar başta olmak üzere aşısız/hatırlatıcı dozu eksik aşılı herkesi aşı olmaya, kendi sağlıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz."