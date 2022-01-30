TTB'den Sağlık Bakanı Koca’nın 'endişelenmeyin' açıklamasına tepki: Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil" sözleri hakkında açıklama yaptı. TTB açıklamasında, "Hiç bir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınında, Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye’de vaka sayıları rekor seviyede seyrederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” diye konuştu.