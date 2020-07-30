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Koronavirüs

TTB'den 'Covid-19 tablosu' açıklaması: Veriler artık kamuoyundan gizleniyor

"Biliminin yol göstericiliğinden yoksun adımlar nedeniyle salgın bastırılamadı"

30 Temmuz 2020 19:17

Sağlık Bakanlığı'nın günlük Koronavirüs tablosundaki parametre değişikliklerini değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, bunun halkta paniğe neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkarılan veriler artık kamuoyundan gizlenmektedir. Tam tersine daha fazla verinin paylaşabilmesi beklenir" dedi.

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