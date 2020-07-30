TTB'den 'Covid-19 tablosu' açıklaması: Veriler artık kamuoyundan gizleniyor

Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'nın günlük Koronavirüs tablosundaki parametre değişikliklerini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Adıyaman, Bakanlığın Koronavirüs'teki durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalıştığını kaydederek, "29 Temmuz akşamı yapılan tablo değişikliği halkı yanıltıcı, yanlış bilgilendirmeye ve ‘demek ki yoğun bakım, entübe hasta sayıları çok kötü' düşüncesiyle paniğe sevk etmeye yol açacaktır" dedi.

"Bilimin yol göstericiliğinden yoksun"

Tablo değişikliğinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi olup olmadığını soran Adıyaman'ın açıklaması şöyle:

"Ne yazık ki Hükümet'in erken, aceleci, kontrolsüz, epidemiyoloji biliminin yol göstericiliğinden yoksun adımları nedeniyle salgın bastırılamamış, rakamlar 1 Haziran sonrası artış göstermiş ve şimdilerde de günlük bine yakın vaka sayısında takılıp kalmıştır. Rakam dediklerimizin her biri insan olup sahadan gelen bildirimler Sağlık Bakanlığı açıklamalarının üstünde bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir.

"İkinci Vuhan eklendi"

"Sağlık Bakanı'nın Vuhan'ı İstanbul'a Diyarbakır ve bölge illeri de 2. Vuhan olarak eklenmiştir. Ülke genelinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki meslektaşlarımızın gözlemleri, vaka sayılarının açıklanan toplam rakamların fazlasıyla üstünde olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Bu konuda giderek artan düzeyde, verilerin olduğundan az gösterildiği ve gizlendiği kuşkusu yaygınlaşmaktadır.

"Durumun ciddiyetiyle tezat oluşturmakta"

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayısının tablodan kaldırılmış olması hastalarımızın yoğun bakımlarda, entübe olarak can mücadelesi verdikleri bir ortamda durumun ciddiyetiyle tezat oluşturmakta ve halkın bu ciddiyeti algılayamamasına ve uyumunun sağlanamamasına neden olmaktadır. İki parametrenin tablodan kaldırılmış olmasına epidemiyoloji bilimi içerisinde anlam aramak boşa bir çabadır.

"Türkiye pandeminin başından bu yana veri paylaşımında ‘uluslararası standartlara' uyan bir çizgi izlememiştir, bu değişikliğin de bilimsel ve salgın yönetimi ilkeleriyle bir ilişkisi kurulamamaktadır. Uluslararası standartlara göre verileri revize ettiğini belirten Sağlık Bakanlığı öte yandan DSÖ'nün önerdiği ölüm bildirim kodlarını benimsememiştir. Gerek hasta gerekse ölüm sayılarının gerçek boyutu bilinememektedir.

"Kamuoyundan gizleniyor"

"TTB sürecin başından bu yana şeffaf ve bilimsel yönteme dayalı bir veri paylaşımını önermiştir. 29 Temmuz akşamı yapılan tablo değişikliği halkı yanıltıcı, yanlış bilgilendirmeye ve ‘demek ki yoğun bakım, entübe hasta sayıları çok kötü' düşüncesiyle paniğe sevk etmeye yol açacaktır. Salgın yönetiminde vatandaşın hükümete ve Sağlık Bakanı'na kalan güveni de sarsılacaktır. Bu hepimiz için ciddi bir sorundur. Salgın verileri ve bilgilendirmeleri Twitter ve web sayfasından paylaşılan tek bir tabloya sığdırılmak zorunda değildir. Tabloda iki yeni parametre eklenmesi diğer ikisini çıkarmayı gerektirmez. Çıkarılan veriler artık kamuoyundan gizlenmektedir. Tam tersine daha fazla verinin paylaşabilmesi beklenir."