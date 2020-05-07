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TTB'den Erdoğan'a tepki: Kimsenin emeğimizi yok saymaya hakkı olamaz

Erdoğan, barolar ve tabip odalarının seçimlerine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti

07 Mayıs 2020 00:52

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bir açıklama yayınlayarak, tabip odalarının, baroların ve meslek örgütlerinin seçim süreçlerine yapılacak söz konusu müdahaleye tepki gösterdi. Açıklamada yaşanacak durumun "Türkiye’yi beşinci sınıf demokrasiler içine dahil edeceğine" dikkat çekildi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Barolar ve tabip odalarının seçimlerine ilişkin düzenlemeyi en kısa sürede Meclis'e sunmalıyız

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