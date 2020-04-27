T24 LogoT24 Logo
Gündem

TTB'den doktorların gözaltına alınmasına tepki

"İyi hekimliğin gereğini yaptılar. Serbest bırakılmalıdırlar"

27 Nisan 2020 17:46

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik ve Genel Sekreter Dr. Osman Yüksekyayla'nın odanın Twitter hesabından yapılan Koronavirüs paylaşımları gerekçesi ile gözaltına alınmasına Türk Tabipleri Birliği'nden tepki geldi.

TTB'den yapılan açıklamada, gözaltılara tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri Serbest Bırakılsın! Şanlıurfa TO Başkanı Dr. Ömer Melik ve Genel sekreteri Dr. Osman Yüksekyayla Tabip Odası yöneticisi olmanın, salgınla mücadelenin ve iyi hekimliğin gereğini yaptılar. Serbest bırakılmalıdırlar."

"İfade almaya çağırdılar, savcılığa sevk ettiler"

TTB Üyesi Doktor Halis Yerlikaya, arkadaşlarının ifadeye çağrıldığını ve ifade işleminden sonra savcılığa sevk edildiklerini söyledi:

"Daha önce de salgın ile ilgili yaptıkları açıklamalar yüzünden ifadeleri alınmıştı ama bugün, 'halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri' iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra savcılığa gönderildiler."

ETİKETLER

TTBTürk Tabipleri BirliğiÖmer MelikOsman YüksekyaylaKoronavirüsŞanlıurfa Tabip OdasıŞanlıurfaUrfaHalis Yerlikaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24