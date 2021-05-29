TTB'den Doç. Elbek: Türkiye'nin yarısının bulunduğu 21 ilde, Covid-19'a bağlı gerçek vefat sayısı resmi rakamın yüzde 50 üzerinde

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzlem Kurulu üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, Türkiye'deki Koronavirüs'e bağlı ölümlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 21 ildeki "gerçek vefat" sayılarını defin ruhsatlarından elde edilen bilgilerden bildiklerini belirterek, bu sayının 45 bin 92 olduğunu söyledi. Elbek, 21 il için geçerli olan bu sayının, açıklanan ölüm sayısından yüzde 50 fazla olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Osman Elbek ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Azap, Açık Radyo'da Ömer Madra'nın sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Elbek, Türkiye'deki Koronavirüs ölümlerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, CHP yönetimindeki 21 ildeki belediyeden defin ruhsatlarıyla ilgili bilgilerin öğrenilebildiğini söyleyerek, "Bu 21 ilin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin, ki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 49’u, yarısı kabaca diyebiliriz. 15 Mart 2021 tarihi itibariyle resmi vefatımız 29 bin 552 idi Covid-19’a bağlı. Bu 21 ilin defin ruhsatlarından elde ettiğimiz veriler 21 il için 45 bin 92" açıklamasını yaptı.

Elbek, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin gerçek vefat sayısını en azından 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 21 ildeki gerçek vefat sayısını bilebiliyoruz Covid-19’a bağlı. 21 il derken bunun içinde 11 büyükşehir, 10’u il olmak üzere CHP belediyelerine ait defin ruhsatlarından bu bilgiyi öğrenebiliyoruz. Bu 21 ilin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin, ki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 49’u, yarısı kabaca diyebiliriz. Burada elde ettiğimiz veriler de kabaca Türkiye nüfusunun yarısının Covid-19’a nasıl bir ölümcül yıkıma neden olduğuna işaret ediyor.

Veri 1 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasındaki bu illerdeki defin ruhsatlarında bulaşıcı hastalık veya Covid-19 yazan kişilerin rakamı. 15 Mart 2021 tarihi itibariyle resmi vefatımız 29 bin 552 idi Covid-19’a bağlı. Bu 21 ilin defin ruhsatlarından elde ettiğimiz veriler 21 il için 45 bin 92.

Resmi verinin yani Türkiye’yi tarifleyen 29 bin 552 vefatın aksine sadece 21 ilde 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 45 bin 92 Covid-19 ve bulaşıcı hastalık ölümü vardı. Bu Türkiye için açıklanan verinin yüzde 52’si daha fazla demektir, sadece 21 il için.

Başka bir bilgi daha paylaşayım, resmi ölüm hızı Türkiye’de her 100 bin kişiye 35’tir. Bu vefat oranı dünyada çok düşük oranlardan biri ve gerçeklikle ilgisi olmadığını biliyorduk. 21 ile göre ölüm hızı hesaplandığında ise bunun 3 katı ortaya çıktı. Her 100 bin kişide 110 insanı ne yazık ki bu 21 ilde Covid-19’a bağlı kaybetmiş durumdayız, resmi rakamın 3 katı.

En yüksek kayıplarımız hangi illerde yaşandı derseniz hemen herkesin aklına İstanbul geliyor ama veri öyle değil. Tahmin ettiğimizden başka bir şeydir veri. En yüksek Covid-19’a bağlı ölüm 21 il içerisinde Kırşehir 100 binde 157 ile geliyor, peşisıra Bolu, Hatay, Adana, İstanbul 5. sırada."