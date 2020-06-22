TTB'den baro başkanlarına destek: Hekimler avukatları, Türk Tabipleri Birliği baroları yalnız bırakmayacak!

Türk Tabipleri Birliği, 'Savunma Yürüyüşü'nü bitiren baro başkanlarının Ankara'ya girişinin engellenmesine tepki göstererek, "Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak!" dedi.

19 Haziran'da başladıkları 'Savunma Yürüyüşü'nün ardından bugün Ankara'ya ulaşan baro başkanlaı polisin engellemesi nedeniyle şehre giremedi. Bazı baro başkanları polis tarafından darp edildi. Polisin yürüyüşe izin vermemesinin ardından avukatlar oturma eylemine başladı.

Baro başkanlarına yapılan müdahaleyi kınayan TTB, "Meslek kanunlarında yapılmak istenen antidemokratik değişikliklere karşı çıkmak için Ankara’ya yürüyen Baro Başkanlarının polis zoruyla engellenerek şehir girişinde alıkonulmalarını kınıyoruz." dedi. TTB'nin açıklaması şu şekilde:



"Avukatların ve savunmanın temsilcisi Baro Başkanlarına yönelen bu engellemelerin aynı biçimde mesleğine sahip çıkan hekimlere ve hekimlerin örgütü TTB’ye yönelik engelleme çabalarının ve baskıların bir parçası olduğunu biliyoruz.



Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Hiç kimsenin, Anayasa'da açık biçimde yer alan bu hakkın kullanılmasını keyfi biçimde engelleme yetkisi bulunmamaktadır.

Baro başkanlarının şehre girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretleri önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya yönelik baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir."