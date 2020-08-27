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Koronavirüs

TTB'den Bakan Koca’ya iş birliği çağrısı

"Hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı dünya ülkeleri arasında ilk sırada"

27 Ağustos 2020 20:35

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Covid-19 pandemisinde 32'ye ulaşan hekim ölümleri ile ilgili bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu ve randevu talep etti. Açıklamada, "Hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sırada yer almaktadır" denildi.

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