TTB’den Bakan Koca'ya çağrı: Aşı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirin

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Koca’nın “Aşı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi” için çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, “Böylesine yaşamsal bir konuda ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, kamuoyunu daha fazla zaman kaybetmeden bilgilendirmeli” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Aşı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi" için çağrıda bulunarak Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Temmuz tarihinde dünya genelinde yürütülmekte olan Covid-19 aşı çalışmalarının listesini "COVID-19 aşı adaylarının taslak listesi" başlığıyla paylaştı. Listede Türkiye'de de sekiz aşı çalışmasının yürütüldüğünün belirtilmesi dikkati çekti.

BirGün'de yer alan habere göre TTB Merkez Konseyi konuyla ilgili olarak, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’ya yazı göndererek, “Ülkemizdeki bu tür gelişmelerle ilgili haberleri uluslararası kuruluşlardan değil, doğrudan Sağlık Bakanlığı’ndan alabilmeliyiz” ifadelerine yer verdi. Yazıda, Sağlık Bakanlığı’nın, böylesine yaşamsal bir konuda ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, kamuoyunu daha fazla zaman kaybetmeden bilgilendirmesi istendi.