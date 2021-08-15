TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yarış: Dördüncü pik kapıda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, ülke genelinde artan vaka sayılarına değinerek, "4’üncü pik kapıda. Hastaneye yatış artıyor” dedi.

Prof. Dr. Yarış, geçen yılın bu zamanlarını hatırlatarak benzer durum yaşandığını kaydetti: “Geçen yıl aşı yoktu. Güneydoğu vaka haritasından kırmızı oldu, ardından Karadeniz. Karadeniz’den sonra ise Ankara ve İstanbul kırmızı oldu ve tüm ülkeye yayıldı ve 3’üncü pik yaşandı. Yine benzer durum yaşanıyor. Aşı tereddütü nedeniyle dolayı doğuda artış var. Doğu Karadeniz’de ise çay ve fındık göçü vakaları arttırdı.”

"Ölümler vaka sayısındaki artışa kıyasla fazla"

Birgün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, çay ve fındık göçünün bayram hareketliliğin hemen ardına denk geldiğini belirten Prof. Dr. Yarış, “Aşının etkisiyle vaka sayısı çok gözükmüyor gibi ama hastaneye yatışlar da artmaya başladı” dedi ve devam etti: “Karadeniz’de ciddi bir artış var. Yoğun bakımlar kriz durumunda değil ama vaka sayısı artıyor. Ölümler vaka sayısındaki artışa kıyasla fazla. Bunun nedenini aşılılar ve aşısızlar olarak düşünüyorum. Aşısızlarda ölüm oranı artıyor. Aşı olan kişiler ise büyük ihtimalle hastaneye yatırılmıyor, tedavileri evde yapılıyor. Aşısızlar ölüm oranının çoğunu oluşturuyor. 4’üncü pik korkumuz var ve bunu kırmanın yolu aşı.”

"Çocuklar, tabloya eklenirse ne olacağını bilmiyoruz"

Öte yandan Prof. Dr. Yarış, okulların açılmasıyla birlikte tehlikenin yeni boyut kazanacağına değindi: “Okulların açılmasına sayılı günler kaldı ama daha okul çağındaki çocuklara aşı yapmadık. Bu çocuklar okula gidecek bir de bunların tablosu eklenirse ne olacağını bilmiyoruz. Bu iş kötüye doğru gidiyor. Önlemleri tekrar düşünmek lazım. İnsanların ‘bu iş bitti’ psikolojisine girmemesi lazım.”