TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pala: Salgının ilk dalgası henüz kontrol altına alınamadı

TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, salgının henüz ilk dalgasının kontrol altına alınamadığını söyledi.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, Pala, “Özellikle akşam saat 21:00'den sonra sokağa çıkma yasağı ile hafta sonu yasağı uygulamasının etkisi olmuş gibi göründü gerçekten. Ancak etkiyi tam değerlendirebilmek için test sayısında bir farklılık olmaması gerekirdi. Test sayısı azaldığı oranda vaka sayısı da azalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da test sayılarını azalttığını görüyoruz. Bu noktada uluslararası bir parametreyi söylemek isterim; günlük bin kişi başına test sayısının 2'nin altına düşmesini istemeyiz. Hedef ise 5'in üzerinde olmalı. Türkiye'nin nüfusunu sığınmacılarla birlikte kabaca düşünecek olursak, günde en az 180 bin test yapmamız lazım." dedi.

Pala şunları kaydetti:

"Vaka sayıları 5 binden bir anda 11 bin 800'lere çıktı. Daha önceki dönemlerdeki gibi test yapılsa vaka sayısının 11 bin değil 15 bin çıkabileceğini tahmin ediyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yanıt vermesi gereken ciddi bir soru var.

En son yayınlanan haftalık vaka sayısına baktığımızda, en yüksek vaka Ordu'da görülüyor. Bir haftalık periyotta 100 nüfusa düşen sayı 300'ün üzerinde, Şırnak’ta da 3'ün altında arada 130 kat fark nasıl açıklanabilir? Test sayısı yeterli mi? Test sayılarındaki pozitiflik oranı ne? Yeni varyantın etkisi nasıl? Dolayısıyla şu ana kadar yapılan açıklamalarla açıklanan Türkiye haritası arasında bağlantı kurmakta zorluklar var. Örneğin Uşak niye mavi ve Denizli ile arasında niye fark var?" Prof. Dr. Pala, hastalığın kendi yayılma özellikleri dışında sanki bir takım sosyo-ekonomik özellikler gözetilerek yeniden açılma olduğuna değiniyor.

"Türkiye'de ilk dalga hâlâ sürüyor"

Türkiye'de ilk dalga hâlâ sürüyor. Üçüncü dalga yaklaşımı Almanya, İngiltere hatta İtalya için geçerli olabilir. Çünkü, onlar ilk dalgayı sönümlendirdiler, sonra ikinci dalgayı yaşadılar, şimdi üçüncü dalga tartışılıyor. Türkiye ilk dalgayı sönümlendiremedi. Daha önceki vakalar 10 Aralık'ta açıklandı ve vaka sayımız bir günde 1 milyon 190 bin arttı. Bu kadar çarpık verilerin ne kadar doğru yerde bu tartışmayı yürütmekte zorlanırız.

Pala, "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte oluşacak sosyal hareketlilik risk oluşturmaz mı?" sorusuna, “Parti kongreleri, ünlülerin cenazeleri, şehirlerarası ulaşım, oteller kısıtlanmıyor ancak dört tane sandalyesi olan kafeyi açmıyorlar. Burada bir çarpıklık var. Peki nasıl olmalıydı? Her yer kapanmalıydı. Binlerce insanın cenazesi oldu, yalnız başına cenazeler kalktı. Bir tarafta da binlerce kişiyle cenaze törenleri yapıldı. Çifte standart var. Ben buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Ayrıca dünyadaki çalışmalar bize 12 yaş altının okula devam etmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi her yer açıldı, sanırım vaka sayıları artmaya devam edecek. Açılmanın aşılama üzerinde olumsuz etkisini beklemeyiz. 48 gün geride kaldı şu an 9,3 milyon aşı yapmış durumdayız. Bakan günde 1 milyon aşı yaparız diyordu. 48 milyon aşı yapılması gerekirdi. O zaman biraz nefes alabilirdik. Günlük ortalamamız 200 bini bulmamış görünüyor." yanıtını verdi.