TTB bildirisini okuduğu için hakkında gözaltı kararı verilen avukat Kemal Aytaç serbest bırakıldı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisini okuyan Adalet Nöbeti katılımcılarından Kemal Aytaç, hakkında gözaltı kararı olduğunun bildirilmesi üzerine bugün (5 Şubat) ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Aytaç, öğleden sonra Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Özgür Metin'e ifade verdi. Aytaç ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Bianet’te yer alan habere göre, Aytaç ile dayanışmak için çok sayıda avukat da adliyenin girişindeki Themis heykelleri önünde toplandı. İfade işlemi öncesinde Aytaç ve İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile görüştü. Görüşmede, Aytaç hakkında herhangi bir yakalama kararı olmadığı, dosyanın emniyetten gelmesinin ardından saat 14.00'te soruşturma savcısına ifade vereceği bildirildi.

Aytaç’a destek olmak için Themis heykeli önünde toplanan avukatlar daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil, Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukatlar, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Halkevci avukatlar, Cumhuriyet davasında yargılanan gazeteciler Kadri Gürsel, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Van Baro Başkanı Murat Timur, Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ve İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu da katıldı.

Aytaç: Bunlar Adalet Nöbeti'mizi perçinliyor

Basın açıklamasında konuşan Aytaç ise yaşanan süreçte 45. hafta Adalet Nöbetini’nde olamayacağı yönünde bir his yaşadığını söyledi.

Okuduğu TTB bildirisinin insani, evrensel, herkesin kabul edebileceği cümlelerden oluştuğunu ifade eden Aytaç şöyle konuştu:

“Polis de ben de her gün adliyede olmamıza rağmen evime baskın yapılması şimdiye kadar yapılan uygulamaların bir örneğiydi. Bugün emniyetten arayarak hakkımda gözaltı ve yakalama kararı olmadığını bildirdiler. Başsavcı vekili ile görüşmek üzere geldiğimizde hakkımda bir soruşturma olduğunu ve ifademin alınacağı ancak gözaltı kararı olmadığı söylendi. Hakikaten bir dikta, baskı dönemi yaşıyoruz. Yani sorgusuz sualsiz herhangi bir şeyi bahane ederek insanlar gözaltına alınıyor, evleri basılıyor. Umarım hukukun, demokrasinin, insan haklarının, vicdanın daha öne çıktığı bir sürece doğru evriliriz. Bu yaklaşımlar, bizim Adalet Nöbetimizi, adalet ve hak arayışımızı, onurlu duruşumuzu geriletecek değil, tam tersine bizi bileyecek ve bu konuda perçinleyecektir. Kargadan korkan darı ekmez. Biz kargadan korkmuyoruz.”

Çandırbay: Adalet talebimizi yinelemeye devam edeceğiz

Avukat İlke Çandırbay ise her gün adliyede olan bir avukatın evine baskın yapılmasını eleştirerek şunları söyledi:

“Aytaç’ın evine yapılan baskınla soruşturma süreci cezalandırmaya dönüştürülmek istenmiştir. Maalesef yaşadığımız günlerde hem soruşturma süreci hem yargılama süreci başlı başına cezalandırmaya dönmüş durumda. Haksız gözaltılara ve tutuklamalara karşı adalet talebimizi yinelemek için burada olmaya devam edeceğiz.”

Baro başkanlarından destek

Aytaç’a desteğe gelen Van Baro Başkanı Timur ise, avukatlara dönük ciddi saldırılar başladığını belirterek, dayanışmayı büyütme mesajı verdi. Timur’un ardından Artvin Baro Başkanı Çağal konuştu. Çağal, avukatların baskılardan korkmayacağını söyledi.

Son olarak söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Özmen ise şunları söyledi:

“Avukatlık mesleği üzerinden ne yazık ki yürütülen mesleki faaliyetler nedeniyle ciddi baskılar var. eslektaşlarımız tutuklu, yüzlerce binlerce meslektaşımız hakkında soruşturmalar, davalar var. Ancak avukatlar bu davalara, soruşturmalara bu baskılara rağmen hiçbir zaman demokrasi, adalet ve barış mücadelesinden vazgeçmediler, bundan sonra da bu mücadeleyi daha büyüterek yürütmeye devam edecektir. Türkiye’deki tüm meslektaşlarıma bu dayanışmayı ortaklaştırarak, büyüterek hep birlikte demokratik bir ülke inşa etmek için mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Aytaç, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Özgür Metin'e ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında tutuklu yargılanan avukatlar için haksız tutuklamaları protesto amacıyla 44 hafta önce başlatılan Adalet Nöbeti'nin sonuncu buluşmasında (1 Şubat’ta) Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) açıklamasını okunarak TTB yöneticilerine yapılan gözaltı protesto edilmişti.

TTB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedefe konan savaşın halk sağlığı sorunu olduğuna ilişkin açıklamayı, Adalet Nöbeti katılımcıların avukat Kemal Aytaç okumuş, nöbetin katılımcıları da tekrar etmişti.

Aynı gün gece 01.30 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğü polisleri Aytaç'ın evine gelerek hakkında gözaltı kararı olduğunu söylemişti. Adalet Nöbeti'ndeki konuşma nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Aytaç, evde olmadığı için hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı