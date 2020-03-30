TTB, bazı illerin Koronavirüs verilerini paylaştı: İzmir'de kamu hastanelerindeki hasta sayısı 700, İstanbul'da 2 bin

T24 Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin bazı illerin verilerini paylaştı.TTB'nin resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir odalarımızın raporları başta olmak üzere Korona salgını ile ilgili illerdeki durumu #RaporCovid19 diyerek paylaşıyoruz" denildi.

İstanbul'da 2 binin üzerinde hasta kamu hastanelerinde tedavi ediliyor

Buna göre; TTB; İstanbul Tabip Odası'ın Koronavirüs'ün kentteki durumuna ilişkin hazırladığı rapordan hareketle; sağlık çalışanları için malzeme eksikliğinin yalnızca tablonun görünen yüzü olduğu, asıl sorunun organizasyon eksikliği olduğunu kaydetti.

Öte yandan İstanbul'da 30 Mart itibarıyla kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli Covid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısının 2 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

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İzmir'de kamu hastanelerindeki hasta sayısı 700; virüsten etkilenen sağlık çalışanı sayısı 75

İzmir Tabip Odası'ndan hazırlanan raporda ise "Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dâhil hasta sayısı 700 civarındadır" denildi.

Ayrıca, virüsten etkilenen hekim ve sağlık çalışan sayısının da yaklaşık 75 olarak kaydedildiği raporda, "Bu süreç büyük bir gizlilik içinde yürütülmekte, hekimler bile hastalarının test sonuçlarını öğrenmekte zorlanmaktadır. Kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik en çok bildirilen sorundur" ifadeleri yer aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70'e yakın şüpheli hasta takip edildiğini ve 6 pozitif hastanın izlendiği belirtildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da ise yaklaşık 150 hastanın Covid-19 teşhisi veya şüphesiyle hastanelere yatış yaptığı, 6 yoğun bakım hastasının olduğu kaydedildi. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Adana

Adana'da yaklaşık 550 hastanın Koronavirüs teşhisi veya şüphesiyle yatış yaptığı, 63 yoğun bakım hastasından 15'inin entübe (solunum cihazına bağlı hastası) olduğu belirtildi. Hastalardan ikisinin taburcu olduğu, 4 hekim ve 12 sağlık çalışanının Koronavirüs şüphesi ile takip edildiği kaydedildi.