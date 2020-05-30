TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'dan 1 Haziran kararına tepki: İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, kafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıkladı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye’de salgının devam ettiğini ama hiçbir şey olmamış gibi her şeyin eskiye dönüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Adıyaman “İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar” dedi.

Zeynel Lüle’nin hazırladığı ‘Gün Ortası’nın konuğu Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da son 14 günde kümülatif vaka sayısında en fazla artış kaydedilen beş ülke arasında Türkiye’nin de bulunduğunu açıklamıştı. Prof. Dr. Sinan Adıyaman Türkiye’de salgının devam ettiğini ama hiçbir şey olmamış gibi her şeyin eskiye döndüğünü bunun sonucunda ortaya çıkacak tabloyu değerlendirdi. Prof. Dr. Adıyaman “İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar” dedi. Adıyaman özellikle şunları kaydetti:

"İstanbul’da hiç mi hasta kalmadı. Bu 1182 yeni vaka nerede? Hastalığı taşıyanların yüzde 80’inin semptomsuz taşıdığını biliyoruz. Siz açtınız İstanbul’dan tüm illere ulaşımı. Bir nevi bu virüsü gönderebilirsiniz. 65 yaş üstündekiler evde kalıyor bunda da bir eşitlik yok. 65 yaşın üzerinde işletme sahiplerine sokak serbest. Bu istisna bile önceliğin ne olduğunu gösteriyor. Halk sağlığından öte başka bir şey var o da ekonomik çıkarların korunması."

"Öyle açıklamalar yapılıyor ki sanki bitti bu iş, kalmadı. Biz bunların erken olduğunu düşünüyoruz."