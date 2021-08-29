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Koronavirüs

TTB Başkanı: Haftada 2 kez PCR testi istenmesi anlaşılır değil, öğretmenlerin aşılanması zorunluluktur

"Son dönemde yeniden yaşanan sağlıkçı ölümleri bize aşılamanın önemini de gösteriyor"

29 Ağustos 2021 09:37

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Okullar açılırken aşı olmayan öğretmenlerden sadece haftada 2 kez PCR testi istenmesi anlaşılır bir şey değil. Öğretmenlerin aşılanması zorunluluktur" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre Fincancı, "Bu bireysel bir tercih olamaz. Dolayısıyla öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, bakımevleri ve cezaevlerinde toplu yaşamak zorunda olanların da aşılanmış olması bir zorunluluktur. Bunun yanında halk sağlığı tedbirleri de elden bırakılmamalı” diye konuştu.

Fincancı şu ifadeleri kullandı: 

"Ne zaman ki aşı Türkiye’ye geldi ve aşılama başladı sağlık çalışanları ölümlerinde de belirli bir düşüş hatta durma noktasına geldi. Bu hem ölümlerin önlenmesi hem de aşıların etkisini göstermesi açısından önemliydi” dedi. Fakat son dönemde duran, duymadığımız sağlıkçı ölümleriyle yeniden karşılaşmaya başladığımıza dikkati çeken Fincancı “Ne yazık ki ölen sağlık çalışanlarının ya aşı olmadıkları ya da ne yazık ki 2 doz Coronavac aşısı yaptırdıktan sonra 3. hatırlatma dozunu yaptırmamış olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla son dönemde yeniden yaşanan sağlıkçı ölümleri bize aşılamanın önemini de gösteriyor”

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