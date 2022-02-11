TTB Başkanı Fincancı, uzaktan sağlık yönetmeliğini değerlendi: Muğlak ve eksik

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliğini değerlendirdi. Fincancı, yönetmeliğin muğlak, hukuki temellerinin eksik ve denetimi öngörmediğini belirtti.

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle artık uzaktan sağlık hizmeti sunulacak, hastalara uzaktan e-reçete yazılabilecek, rapor vermek mümkün olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak “Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek” dedi.

Yönetmelikle ilgili Evrensel'den Vural Nasuhbeyoğlu konuşan Fincancı, uzaktan sağlık hizmeti uygulaması örneklerinin dünyada da olduğunu hatta bazı koşullarda olumlu sonuçları da olduğunu belirtti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Ancak Bakanlığın bu konudaki yönetmeliği son derece muğlak, hukuki temelleri eksik ve denetlemeyi öngörmüyor. Yani yönetmelik yetersiz. Burada Bakanlık uzmanlık derneklerinin mutlaka görüşlerini almalı ama bu yapılmıyor. TTB- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Etik Kurulumuz bu konuda bir çalışma yapacak” diye konuştu.

Bir hekimin hastasını görmüş, muayene etmiş olarak sonradan uzaktan izlemi yapabileceğini hatırlatan Fincancı “Bu koşullarda bile belli sınırlılıklar vardır” dedi.

“Uzaktan yerine koruyucu sağlık hizmetine ihtiyacımız var”

Bu uygulamanın sağlığı ticarileştirme faaliyetinin bir parçası olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Fincancı, “Bakanlık sağlık turizmi gibi söylemlerle sağlık alanını uluslararası ticarete açmak istiyor. Bizim için önemli olan koruyucu sağlık hizmetidir. Uzaktan yerine kamusal boyutuyla bütün adımları tamamlanmış birinci basamak koruyucu sağlık hizmetine ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Hekimlerin iş yükünün daha da ağırlaşmasına neden olabilir”

Sağlık Bakanlığı'nın pandemide Covid-19'dan kaynaklı yoğunluklarla birlikte 5 dakikada bir muayene dayatmasına gittiğini ancak çözüm sağlanamadığını anlatan Fincancı, bu uygulamayla belki bu yoğunluğu azaltabileceğinin düşünüldüğünü söyledi. Fincancı “Burada çok özenli davranılmalı. Uzmanlık derneklerinin sözü olmadan, çıkarılan yönetmelik koruyucu sağlığı gözetmezse bir faydası olmaz. Ayrıca bu durum hekimlerin iş yükünün daha da ağırlaşmasına neden olabilir” dedi.