TTB Başkanı Fincancı: Sağlık Bakanlığı ne yazık ki bizimle çalışma iradesi göstermedi

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yönetimine ilişkin olarak, "Sağlık Bakanlığı ne yazık ki bizimle çalışma iradesi göstermedi" dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın programına konuk olan Fincancı, "Biz TTB olarak, bir meslek örgütü olarak salgın söz konusuysa toplum sağlığı açısında koruyucu hekimliği önceleyen bir meslek örgütüyüz. Bu salgına ilişkin hem kamuoyunun aydınlatılması hem koruyucu hekimlik adımlarında özellikle birinci basamağın güçlendirilmesi ve hastanelerin, hastanede çalışanların sağlığı konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Fincancı, "Sağlık Bakanlığı ne yazık ki bizimle çalışma iradesi göstermedi. Verilerin farklı girilmiş olması, bazı bilgilerin yeterince açıklıkla paylaşılmış olmaması gündeme geldi. Tam da bizim seçimlerin ardından. Bunu konuşmak zorunda kaldık. Yine bir çağrı yaptık, ‘Alanın yetkin insanlarıyla birlikte çalışın, destek olabiliriz’ dedik. Bilim Kurulu olarak tanımladıkları insanlarla da bilgiler yeterince şeffaflıkla paylaşılmamış." ifadesini kullandı.