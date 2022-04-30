TTB Başkanı Fincancı'dan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs verilerine tepki: Verilerle oynadıklarını kendileri kanıtladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerin ardından Türkiye'de korona virüsü vaka sayılarının eksiye düşmesine sağlıkçılardan tepki geldi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, eksi aktif vaka açıklamasını “Artık aklımızla dalga geçiyorlar” diye değerlendirdi.

Evrensel'den Vural Nasuhbeyoğlu'nun haberine göre Fincancı, Sağlık Bakanlığı’nın eksi 4 bin 776 aktif vaka açıklamasına “Bu nasıl bir toplama, çıkarma, hesaplama ifade etmek zor” diye konuştu.

"‘Pandemi bitti’ ilanı yapılarak insanlar da rehavete sürükleniyor"

Açıklanan bu tablonun ‘bir hata yapmışız, bir eksi koymuşuz yanına’ denilecek bir durum olmadığını çok ciddi bir hata olduğuna işaret eden Fincancı “Çünkü burada toplum sağlığı söz konusu. Maske zorunluluğunun kaldırılarak, ‘pandemi bitti’ ilanı yapılarak insanlar da rehavete sürükleniyor. Ama dünyada yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Türkiye’de ne bu varyantları tespit edecek bir uygulama ne de bir önlem var. Toplumun da düşük açıklanan resmi verilere güvenmemesi ve önlemleri bırakmaması gerekir” diye konuştu.

"Baştan beri bilim dışlandı, yok sayıldı"

Maske zorunluluğunun Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla kaldırıldığını, toplantıdaki Bilim Kurulu üyelerinin talimatla maskelerini çıkarmaya zorlandığını hatırlatan Fincancı “Baştan beri bilim dışlandı, yok sayıldı. Biz TTB olarak baştan beri verilerle oynadıklarını, bilimi dikkate almadıklarını söyledik. Bakanlık açıkladığı son verilerle bunu kendisi kanıtlamış oldu” ifadelerini kullandı. Fincancı, bu akıl almaz verilerin bu kurumlarda adrese teslim, liyakatsiz atamaları da bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti.

"Rakamların gerçeklikle ilgisi olmadığının göstergesi"

Bakanlığın verilerine sosyal medyada da tepki gösterildi. Prof. Dr. İbrahim Akkurt, "Aktif vaka sayısını da negatife düşürdük yani diyorsunuz... Dünyada bir ilk... Şimdiye kadar verdiginiz tüm rakamların gerçeklikle ilgisi olmadığını gösteren Allah'in sopasıdır bugün yaşanan Sn. Bakan..." ifadelerini kullandı.

"Matematik ve istatistik açıklamaktan aciz!"

Prof. Dr. Güner Sönmez de yaptığı paylaşımda, "Aktif vaka sayısı - 4776, yani iyileşen ve vefat edenlerin toplam sayısı, toplam vaka sayısından yüksek. Mesela toplam 100 kişi hasta olmuş şimdiye kadar ama hasta olmadan iyileşen 100 kişi (!) ile birlikte 200 kişi iyileşmiş. Matematik ve istatistik açıklamaktan aciz!" dedi.

"Bizim matematiğimiz hesaplama yapmaya yetmiyor artık"

İstatistikçi Özkan Soytürk, "29 Nisan 2022. Günün verileriyle birlikte aktif vaka eksi değere düşmüş oldu. Tatmin edici bir açıklama yapılmadıkça bizim matematiğimiz hesaplama yapmaya yetmiyor artık. Bugüne kadar ilgili olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.