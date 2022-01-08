TTB Başkanı Fincancı'dan, Erdoğan'a Turkovac yanıtı: 3. Faz ön verileri dahi yayımlanmamış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında konuşurken Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef aldı. Erdoğan, "Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya" diye konuştu.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fincancı, "Gene @ttborgtr saldırı sezonu açılmış, sorun şu ki Turkovac aşı çalışması 3. Faz ön verileri dahi yayınlanmamış hatta ön verilerin tamamlanma tarihine daha 13 gün, çalışmanın tamamlanmasına 2 yıldan fazla zaman var. Ayrıca @ttborgtr görevleri açık, aşı araştırması alanın uzmanlarının sorumluluğu, Türk Tabipleri Birliği de halk sağlığını koruma sorumluluğu gereği toplumu olası yarar/zarar ile ilgili bilgilendirmeye çalışır" ifadelerini kullandı.