TTB Başkanı Fincancı: Bize düşen bu yalan bilgileri usanmadan ifşa etmek, birlikte olmadan kurtuluş olmadığını fark etmemizi sağlamak

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Koronavirüs salgınına karşı birlik çağrısı yaparken, "Yakanın renginden bağımsız, emekçilerin ortak mücadele alanı olabilirdi belki bu salgın. Olmadı! İktidarın gizlediği bilgiler bizi bir salgının ciddiyetinden uzak tutarken, bilgiyi gizlemenin beslediği yalanlar, her köşeden hayatımıza sızan komplo teorileriyle salgının başında kasıtlı kullandıklarını düşündüğüm sosyal mesafelerimizi de alabildiğine artırdı. Ortak bir mücadele ağı öremedik, birbirimizi hissedemedik, hissetmiyoruz" dedi.

TTB Başkanı Fincancı, Evrensel gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Testlerle ilgili bilgileri çarpıtmaktan, aşıları karalamaya, maskelerin yararsızlığından zararına her kurulan komplo aslında birbirimizi hissetmemizi, birlikte yaşama irademizi yok etmeye dönük. Bize düşen bu yalan bilgileri usanmadan ifşa etmek, birlikte olmadan kurtuluş olmadığını fark etmemizi sağlamak. Bu salgınla yeniden yüreğimizi eşleyebiliriz. Aşılar bizi koruyor, biliyoruz. Hiç olmazsa hastalığı ağır geçirmemizi önlüyor. Yalnız kendimizi değil, birbirimizi de koruyoruz böylece. Uzun zamandır yaşamadığımız bir dayanışma duygusu. Koyun olmadığımızı, işini bilen memurlar olmayı reddettiğimizi hatırlatıyor hepimize, hatırlatmalı!

Aşılar ağır hastalıktan korusa da çok sevdiğimiz ana babalarımızın ek hastalıkları olduğunda aşıya rağmen hastalıktan daha fazla etkilenecekleri gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Onları bu tehditle karşı karşıya bırakmamak, en yakınımızdakini düşünmek de birbirimizi düşünmenin ilk adımı olabilir. O çürümeyi durdurabilir. Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Çürümemek için..." ifadelerini kullandı.