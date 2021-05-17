TTB Başkanı Fincancı, işçi ölümlerine dikkat çekti: Aşıda önceliklendirme salgın verileri dikkate alınarak yapılmıyor

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Koronavirüs aşılama uygulamasında öncelik verilen gruplara ilişkin eleştiride bulunurken, önceliklendirmelerin salgın verilerinin dikkate alınarak yapılmadığını savundu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Evrensel'de kaleme aldığı yazısında, "Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde aşılama ile ilgili çok organize oldukları yanılsaması yaratan bir öncelikler listesi var. Hastalığın daha ağır seyrettiği 65 yaş üstü grupların öncelikle aşılanması ilk bakışta çok yerinde gelebilir ama çalışmak zorunda olan, yalnız esnafı kapatıp gündelik kazanç ile hayatta kalmaya çalışanları açlığa mahkum eden bu feraseti kendinden menkul yasakların dışında kalanlar, ya onlar ne olacak?" diye sordu.

Fincancı, "Sağlık Bakanlığı bu salgında yaş, cinsiyet gibi verileri paylaşmasa da TTB olarak derlemeye çaba gösterdiğimiz sağlık çalışanı ölümlerine baktığımızda özellikle işçi statüsünde çalışanların yaş ortalamasının düşük olduğunu görüyoruz. İşçilerin tümünün benzer bir yaş dağılımı olduğu da malum. Geçtiğimiz yıl içinde iş cinayetinde ölen her üç işçinin biri Covid-19’dan ölmüş, ölümlerin en yüksek olduğu yaş aralığı da 28-50. O halde önceliklendirmelerin de salgın verileri dikkate alınarak yapılmadığı ortaya çıkıyor" düşüncesini dile getirdi.

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