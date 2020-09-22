TTB Başkanı Adıyaman'dan, kongre yerinin değişmesine ilişkin açıklama: Baskı üstüne değiştirildi gibi bir durum yok

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilmesinin ardından CerModern'de yapacağı kongrenin tek taraflı olarak iptal edildiği iddia edildi. İddiaya ilişkin konuşan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, "CerModern'den bize 'Valilikten genelge gelecek, CerModern'deki bütün kapalı ve açık etkinlikleri iptal ediyorlar' dediler. Biz de kongre yerimizi değiştirdik. Baskı üstüne kongre yeri değiştirildi gibi bir durum yok. Sadece TTB'den yapılan açıklamalara itibar edin" dedi.

TIKLAYIN | Türk Tabipleri Birliği'nin sözleşmesi feshedildi; kongrenin yeri değişti

TTB'nin, hafta sonu yapılması planlanan 72. Büyük Kongre'sinin adresi değişti. CerModern'le TTB yönetimi arasında kongrede kullanılacak salon için bir görüşme yapıldı. Başvuruyu değerlendiren CerModern, Ankara Valiliği'nin genelgesi nedeniyle kongrenin yapılamayacağını bildirmesi üzerine TTB kongreyi Bilkent Otel'e taşıdı.

Durumu Cumhuriyet'e anlatan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, şunları aktardı:

"Biz kongre için CerModern'e başvuru yaptık. Bize dönüş yaptılar. Herhangi bir kağıt imzalamamıştık. CerModern'den bize 'Valilikten genelge gelecek, CerModern'deki bütün kapalı ve açık etkinlikleri iptal ediyorlar' dediler. Biz de valiliğe sorduk. Valilik de 'Genel kurulu yapmanızda sakınca yok' dedi. Ondan sonra CerModern, valiliğin bize attığı yazıyı yolladı. Biz de adresin değiştiğini delegelerimize duyurduk. Aşırı büyütülecek bir durum yok. Kongremizi Bilkent Otel'de yapacağız. Baskı üstüne kongre yeri değiştirildi gibi bir durum yok. Sadece TTB'den yapılan açıklamalara itibar edin."

"Sözleşmemiz yoktu"

CerModern, iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı. TTB ile kongre hakkında bir sözleşme imzalanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu akşam sosyal medyadan öğrendiğimiz ve üzülerek takip ettiğimiz 'TTB Kongresi Sözleşmesi'nin CerModern tarafından tek taraflı olarak fesih edildiği' iddiası üzerine çıkan yanlış haberler ve paylaşımlar nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği duyduk. Ekim ayına kadar planlanan tüm etkinliklerimiz Ankara Valiliği'nin 22 Eylül tarihli tebliği ile pandemi nedeniyle iptal edilmiştir. Ayrıca TTB ve CerModern arasında imzalanmış bir sözleşme bulunmadığı gibi tek taraflı bir fesih söz konusu değil. Tüm sağlık emekçilerimize ve kamuoyuna saygıyla arz ederiz."