TTB Başkanı Adıyaman: 55 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, Koronavirüs'le direkt mücadele eden hekimler ya istifa ediyor ya emekliye ayrılıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden hekimler ve diğer sağlık çalışanları, önlemlerin gevşetildiği haziran ayından bu yana artan vakalar nedeniyle tepkili. Bazı yerlerde hekimlerin görevlerinden istifa ettiği haberleri geliyor. Mart ayından beri 28'i hekim olmak üzere 55 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini veren TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, bazı şehirlerde Koronavirüs'le direkt mücadele eden göğüs hastalıkları uzmanları ve enfeksiyon uzmanlarının yoğun şekilde istifa ettiklerini veya emekli olduklarını aktardı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek istifa eden hekimler arasında. Aynı zamanda Koronavirüs'e yakalanan Güzelçiçek'in istifası, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından kabul edilmedi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları, salgınla mücadeledeki aksaklıkları, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'dan Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya değerlendirdi

"Batman, Manisa, Alanya ve Düzce'de istifalar çok"

Salgın sürecinde istifa eden doktorların sayısını tam olarak tespit edemediklerini ancak kendi çalışmalarıyla Batman, Manisa, Alanya ve Düzce gibi kentlerde Koronavirüs'le direkt mücadele eden göğüs hastalıkları uzmanları ve enfeksiyon uzmanlarının yoğun şekilde istifa ettiklerini ya da emeklilikleri dolan hekimlerin emekliye ayrıldıkları bilgisini vererek söze başlayan Adıyaman, hekime şiddet vakalarının artışına da dikkat çekti.

"Tedavi süreci nedeniyle çalışamayan aile hekimlerinin maaşı kesiliyor"

Aile hekimlerinin rahatsızlanmaları halinde ciddi maaş kesintileri yaşadıklarını ifade eden Adıyaman, "Aile hekimi Covid-19 tanısıyla tedavi olunca, çalışmadıkları süre maaşlarından kesiliyor." ifadelerini kullandı.

"28'i hekim 55 sağlık çalışanı vefat etti"

Mart ayından bu yana 28'i hekim 55 sağlık çalışanının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'nın Nisan ayında 7 bin 500 sağlık çalışanının enfekte olduğunu açıkladığını ancak o tarihten bu yana yeni verilerin paylaşılmadığını belirtti.

"Diyarbakır'da 1 haftada 30 yaş altı 3 kişi vefat etti"

Sözlerine Diyarbakır'daki vaka artışlarına değinerek devam eden Adıyaman, kentte son 1 haftada 30 yaş altında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi:O kadar çok yoğun bakıma yatan hasta var ki, hastalığı orta ve hafif seyredenler evlerine gönderiliyor. Eve gönderilenler bir anda ağırlaşınca yapılacak bir şey kalmıyor. Bu tamamen sağlık hizmetinin yetersizliğiyle alakalı. Ayrıca, Diyarbakır'da çok fazla enfekte olan sağlık çalışanı var.

"İkinci kez enfekte olan sağlık çalışanı var"

Koronavirüse yakalanıp, tedavinin ardından tekrar göreve dönen ve ikinci kez enfekte olan bir sağlık çalışanının olduğunu da söyleyen Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Personel yetersizliği nedeniyle enfekte olmuş ve iyileşmiş sağlık çalışanı tekrar koronavirüsle mücadelede görev yapıyor. Salgının ilk pik yaptığı dönemle aynı duruma geldik. O dönem devlet halka 'evde kalın' diyordu. Şimdi kredi verip tatile gönderiyor."

"Hükûmet mücadeleyi bireylere bıraktı"

"Bazı hekim arkadaşlarımız, umarız İtalya gibi olmayız diyor" diyerek sözlerine devam eden Adıyaman, herkesin fiziksel mesafeye dikkat etmesi gerektiğini ve maske takmanın önemine vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

"Hükûmet, salgınla mücadeleyi tamamen bireylerin kendi kendine alacağı önlemlere bırakmış durumda. Halbuki mücadele iki yönlü olur. Kamu ve bireylerin birlikte önlem alması gerekir. Sadece bireylere bırakırsanız başarılı olamazsınız. Bir an önce toplumsal hareketi yavaşlatacak tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor."

"Taziyeler ve düğünler serbest, vaka artışı ondan"

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman gibi kentlerde vaka artışlarına ilişkin de değerlendirme yapan Adıyaman, bu kentlerde sağlık çalışanlarının enfekte olma oranının arttığını ifade etti ve şöyle konuştu: "O bölgede taziyeler, düğünler serbest bırakıldı. Ayrıca yerel yöneticilerin pandemiyle mücadelede çok önemli rolleri vardır. Ama oradaki yerel yönetimlerin bir çoğuna kayyum atanması nedeniyle pandemiyle mücadele de sekteye uğramıştır."