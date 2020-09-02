TTB Başkanı Adıyaman: 214 merkezde koronavirüs testi yapılıyor, sonucu bilen 3 bürokrat

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman , Türkiye'de yapılan Covid-19 testleriyle ilgili olarak "Testler 214 merkezde yapılıyor şimdi. Doktor arkadaşlar hastalarının test sonuçlarını öğrenemiyor. Onlar bakanlıkta bir merkeze gidiyor ve 2- 3 kişi biliyor. 'Şeffaflık' diyorsanız bu gizlilik niye?" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara, Erzurum, Rize ve Malatya valilerinin söyledikleriyle tablolardaki verilerin uyuşmadığını söyleyen Adıyaman, şöyle devam etti:

"Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalar da uyum sağlamıyor. Testler 214 merkezde yapılıyor şimdi. Doktor arkadaşlar hastalarının test sonuçlarını öğrenemiyor. Onlar bakanlıkta bir merkeze gidiyor ve 2- 3 kişi biliyor. 'Şeffaflık' diyorsanız bu gizlilik niye? Bu merkezlerle neden gizlilik sözleşmesi imzalıyorsunuz? Ne saklıyorsunuz? Bu rakamların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Test sayıları, kaç pozitif çıktı, kaç negatif var? Bir tek Sağlık Bakanı’nın kendisi ve 2- 3 bürokratın bilmesiyle pandemiyle mücadele olmaz."

"Ankara'da hastaneye yatış 2-3 gün sürüyor"

"Ankara’da öğretim üyesiyim. 200 hastam var, hastaneye yatırmak için 2- 3 gün bekliyorum hastalarımı. Yoğun bakımlarda yer yok. İnsanlar normal servis yataklarında hayatlarını kaybediyorlar. Ankara’da kamuda çalışan diş hekimi arkadaşlarımız var filyasyona katılıyorlar onlar bu testleri yapıyorlar. Gelen bilgiler günlük 2 bin vaka civarında Ankara’da. Neyi saklıyorsunuz ki? İnsanlar ölüyor. Hekimler, sağlık çalışanları ölüyor. Gerçekleri söyleyin ki insanlar ona göre tedbirini alsınlar. Bilim Kurulu biz danışma kuruluyuz zaten diyor o zaman niye orada kalıyorsunuz diye soruyor arkadaşlar.”