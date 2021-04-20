TTB: Aşı yok, randevu yok; algı yönetimi var

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) vatandaşın 3 mayıs tarihinden önce aşı için randevu alamadığını kaydederek; "Aşı takviminin ve aşıların tedarikinin nasıl planlandığına dair daha sürecin başında yönelttiğimiz ve tekrar tekrar ilettiğimiz sorularımıza hâlâ yanıt vermeyen Sağlık Bakanlığı, pandeminin başından bu yana olduğu gibi yine salgın yerine algıyı yönetmektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusuyla 55 yaş üstüne aşılama başladı. Ancak vatandaşların büyük bir kısmı sisteme girip randevu alamadı. TTB, Bakan Koca'ya "algı yönetmek yerine aşıyı temin edin" çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Aşılama programında, her yeni aşılanacak grup güncellenmesinde kaos yaşanmaktadır. En son 55 yaş için aşılamanın başlandığı duyurusu yapıldı ancak aşı randevu sistemi kapatıldı. Aşılama risk grubuna dahil edilen yurttaşlar ne 182’den ne de Aşıla mobil uygulamasından randevu alabilmektedir. Tabip odalarımızdan ve TTB kollarından gelen bilgilere göre Türkiye’nin tüm bölgelerinde aşı aksamasının olduğu, yurttaşların 3 Mayıs öncesine randevu alamadığı anlaşılmaktadır.

Aşı takviminin ve aşıların tedarikinin nasıl planlandığına dair daha sürecin başında yönelttiğimiz ve tekrar tekrar ilettiğimiz sorularımıza hâlâ yanıt vermeyen Sağlık Bakanlığı, pandeminin başından bu yana olduğu gibi yine salgın yerine algıyı yönetmektedir. Elde yeterli aşı bulunmadığı aşikâr olmasına rağmen yeni yaş gruplarına randevu açmış, duyurusunu yapmış ve ardından aşı randevu sistemini kapatmıştır. Haberlerde risk grubuna alındığını ve aşılanacağını öğrenen vatandaşlarımız, aile sağlığı merkezlerine ve sağlık kurumlarına başvurmakta, randevu ve aşıda yaşanan sıkıntıların sorumluluğunu sağlık çalışanlarında aramakta, sağlık çalışanlarına talep ve suçlamalarda bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın kötü yönetimi sağlıkta şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamuoyuna buradan duyuruyoruz: Bizler tüm vatandaşlarımızın bir an önce aşılanmasını istiyoruz ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Aşıda ve randevuda yaşanan problemlerden/aksaklıklardan sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; algı yönetmek yerine, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için vatandaşlarımızın hakkı olan aşıyı, çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk barındıran emekçileri de bir an önce öncelikli grupta değerlendirerek, daha fazla gecikmeksizin temin etmesidir."