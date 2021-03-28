TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Kırımlı: Vatandaş randevu bulamaz oldu

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, vaka sayılarındaki artışın Aile Sağlığı Merkezleri’nde yarattığı yoğunluğa dikkat çekerek randevularda ciddi sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu.

Kırımlı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek,“12-19 Şubat’ta ilk doz, 12-19 Mart’ta da ikinci dozu tamamlandık. Geçen hafta kalanlar da bitti. Aşı var ama siz randevu alamıyorsunuz, sorun orada” dedi.

Kırımlı şunları kaydetti:

“Şubatta ilk doz aşıları yaptığımızda günde 5-6 bin vaka vardı. Ortalık daha sakindi. İnsanlar tedbirlerini almaya, evde kalmaya devam ediyorlardı. Ama ikinci dozu yaparken hem salgın arttı hem de insanlar ertelenen sağlık sıkıntılarını karşılamaya başladılar. Hastanelerde Kovidden dolayı randevu bulamaz oldular. Bu yüzden Aile Sağlık Merkezlerinin kalabalığı da arttı. Baştan beri yerimiz yok, zor şartlar altında aşılama yapıyoruz.

65 yaşta olduğu gibi hızlı aşılama yapılamayabilir. Biz 65 yaşta günde 500-600 bin aşılıyorduk. Sağlık Bakanlığı gidiyor camilerde aşılama yapıyor ama ASM’lerde bir çadır kurup, bekleme alanı yapmamızı desteklemiyor. Orada bir bekleme alanı olsa gider hastalarımızın aşısını yaparız."