TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ökten: Hastaneler rahatlatılmadığı sürece yeni vakalar gelmese de ölümler devam eder

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de günlük vaka sayıları düşüyor. Azalmayı yapılan testin de azalmasına bağlayan Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Yalnızca test için talepte bulunanlar test olabiliyor hatta onların da önemli bir bölümü test yaptıramıyor. Tüm temaslılara test yapılması gerek ama bu da yapılmıyor. Nitelikli bir filyasyondan söz edemiyoruz” dedi.

Türkiye’de 20 Nisan’da 61 binin üzerinde olan vaka sayısı, 25 Nisan’da 38,5 bine kadar indi. Test sayısının 5 günde 60 binden fazla azaldığı da belirtildi.

TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle test sayılarının düşmüş olabileceğini belirtiyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye’de testlerin başvuru üzerine yapıldığını belirten Ökten, “Yalnızca test için talepte bulunanlar test olabiliyor hatta onların da önemli bir bölümü test yaptıramıyor. Tüm temaslılara test yapılması gerek ama bu da yapılmıyor. Nitelikli bir filyasyondan söz edemiyoruz” diye konuşuyor.

Öte yandan her gün açıklanan turkuaz tabloda filyasyon oranının karşısında yazan ve hiç değişmeyen bir ifade var: yüzde 99,9. Ökten, bu oranın kesinlikle gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Filyasyon ekiplerinin sayısının çok azaltıldığını belirten Ökten, şunları söylüyor: “Ekipler vakalara yetişemiyor, yalnızca evlere gidip ilaç bırakıp çıkıyorlar. Devlet test konusunda irade koymalı. Özellikle yoğunluğun olduğu işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda, sağlık hizmetine erişemeyen yoksulların, işsizlerin yaşadığı yerlerde filyasyon ve test uygulaması artırılmalı. Bir evde pozitif vaka varsa tüm hanehalkına test yapılmalı. Semptomsuz olduğu için saptayamadığınız vakalar başlıca bulaş kaynağı.”

Yanlış algı

TTB 2. Başkanı Dr. Ökten, vaka sayısındaki düşüşün yanlış bir algıya yol açtığını vurguluyor. Ökten’e göre bu düşüş, alınan önlemlerin yeterli olduğu ve işe yaradığı anlamına gelmiyor. Hastanelerin dolu ve ölüm sayısının hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çeken Ökten, “Hastaneler rahatlatılmadığı sürece yeni vakalar gelmese de ölümler devam eder” uyarısında bulunuyor.