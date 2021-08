TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ökten: Tedbirler devam etmeli; aşılamada hızlanamazsak yeni pik yaşarız

Dünyada Delta varyantı nedeniyle vakalar yeniden artış eğiliminde. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı, daha bulaşıcı olan Delta varyantının 30 ilde görüldüğünü, buna Delta plus varyantının da eklendiğini bildirdi. Vaka sayıları ise 4 bin 500-5 bin 500 seviyesinde seyrediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Delta varyantına dikkati çekerek normalleşme kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti, "Aşılama oranları mutlaka çok hızlı arttırılmalı. Eğer aşılama oranlarını temmuz ve ağustosta arttıramazsak sonbahar bizim için tehlike arz ediyor. Belki sonbahara kalmadan da bir pik yaşanabilir. Şu an enfeksiyon seyri düşük gidiyorken bunu değerlendirmek gerekir. Virüsle mücadelede en önemli dönem bu dönem" diye uyardı.

"Bu normalleşme erken"

Evrensel'den Okan Başal'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Salgın bitmedi, devam ediyor. Tüm dünyada devam ediyor. Salgınlarda önce yükselişler yaşanır, sonra da bir düşüş olur. Şu an bir düşüş yaşıyoruz ama bir süredir bizde de dünyada da bir plato çizdi günlük vaka sayıları. Bizde de o plato 4 bin 500-5 bin 500 arasında değişiyor, vefat sayısı da 50’ler civarında. Vaka sayılarında daha fazla düşme bekleniyordu ancak biz bunun olmayacağını söylüyorduk. Normalleşme için günlük vaka sayılarının 1000’in altında olması lazımdı. Bu normalleşme erkendi. Önümüzde kritik olan iki şey var. Birincisi Delta varyantı var. Şimdi buna bir de Delta plus varyantı eklendi" dedi.

"Aşılamada istenilen düzeyde değiliz"

Türkiye’de 30’a yakın ilde görülen Delta varyantının aşıların etkinliğini düşürdüğü yönündeki yorumları da değerlendiren Ökten, "Aşılar varyanta karşı ne derecede koruyucu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evet endişelenmeliyiz. İngiltere’de salgın bir dönem oldukça iyi gitmişti, şimdi ciddi bir artış var. Rusya, Brezilya, Hindistan’da da öyle. Delta varyantından dolayı vakalarda yükselme var. Endişe verici varyanta rağmen ülkemize birçok ülkeden uçuşlar devam ediyor, sınırlarda ciddi bir önlem almıyoruz, karantina uygulamıyoruz. PCR testinin negatif olması yeterli bulunuyor. PCR testi negatif olsa bile mutlaka 14 günlük bir izolasyon süreci uygulanmalı. Aşılama oranlarımız da henüz istenen düzeyde değil. Özellikle 2. doz aşılama oranının artması gerekiyor. Burada da ciddi bir sıkıntımız var. Bölgeler arası eşitsizlik çok fazla. Doğuda aşılanma oranları oldukça düşük. Bu da ayrı bir sorun."

"Delta varyantı tespiti için genom analizi yapmak lazım, bakanlık ne kadar yapıyor bilmiyoruz"

Delta varyantı olgularının daha fazla olup sadece tespit edilmemiş olabileceğine vurgu yapan Ökten, "Çünkü tespit için genom analizi yapmak lazım. Bakanlık bunu ne kadar yapıyor bilemiyoruz" diye konuştu.

Delta ve Delta plus arasındaki farklar neler?

Ökten, Delta ve Delta plus arasındaki farkları da şöyle açıkladı:

"Delta plus varyantı da Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyant listesine eklendi Delta varyantı gibi. 10’dan fazla ülkede şu an Delta plus varyantı var. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğuna ve daha ağır hastalığa yol açtığına dair şu an için elimizde yeterli bilimsel veri yok. Ancak Delta gibi seyrettiğini söyleyebiliriz. Semptomları şu aşamada benzer. En az Delta varyantı kadar tehlikeli diyebiliriz."