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Spor

TT Arena'da suni kar yağıyor

Galatasaray Spor Kulübü, THY’nin sponsor aracılığıyla Metro çıkışında suni kar yağdırıyor

26 Şubat 2014 21:26

 

Galatasaray Spor Kulübü, Juventus maçının atmosferini hatırlatmak adına, THY'nin sponsor aracılığıyla Metro çıkışında suni kar yağdırıyor.

TT Arena'ya gelenleri bu küçük sürprizin yanı sıra barkavizyonda Sneijder'ın Juventus'a attığı turu getiren o gol karşılıyor.

 

Mancini'den kritik uyarı

 

Ali Naci Küçük'ün hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Mancini'den iki yıldızına maça sayılı saatler kala sürpriz uyarı... İtalyan teknik adam Chelsea maçı öncesi Galatasaray'ın iki yıldızı Felipe Melo ve Muslera ile özel olarak görüştü.

Mancini, sarı kart sınırında bulunan Melo'ya " Hamlelerine dikkat et. Asla ve asla hakemle diyaloğa girme. Tatsız bir gelişme istemiyorum. Londra'daki maçta mutlaka sahada olmalısın" diyerek kart görmemesi hakkında oyuncusunun dikkatini çekti.

Fernando Muslera ve Felipe Melo sarı kart cezası sınırında. Bu akşam sarı kart görmeleri halinde  İngiltere'deki rövanşta oynayamayacak.

 

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