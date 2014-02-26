TT Arena'da suni kar yağıyor

Galatasaray Spor Kulübü, Juventus maçının atmosferini hatırlatmak adına, THY'nin sponsor aracılığıyla Metro çıkışında suni kar yağdırıyor.

TT Arena'ya gelenleri bu küçük sürprizin yanı sıra barkavizyonda Sneijder'ın Juventus'a attığı turu getiren o gol karşılıyor.

Mancini'den kritik uyarı

Ali Naci Küçük'ün hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Mancini'den iki yıldızına maça sayılı saatler kala sürpriz uyarı... İtalyan teknik adam Chelsea maçı öncesi Galatasaray'ın iki yıldızı Felipe Melo ve Muslera ile özel olarak görüştü.

Mancini, sarı kart sınırında bulunan Melo'ya " Hamlelerine dikkat et. Asla ve asla hakemle diyaloğa girme. Tatsız bir gelişme istemiyorum. Londra'daki maçta mutlaka sahada olmalısın" diyerek kart görmemesi hakkında oyuncusunun dikkatini çekti.

Fernando Muslera ve Felipe Melo sarı kart cezası sınırında. Bu akşam sarı kart görmeleri halinde İngiltere'deki rövanşta oynayamayacak.