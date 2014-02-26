Galatasaray'ın Chelsea karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Chelsea karşısında sahaya süreceği ilk 11’i belirlerdi.
Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da İngiliz devi Chelsea'yi konuk ediyor.
Saat 21:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos Velasco Carballo yönetecek. Carballo'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ile Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak.
Stamford Bridge'de oynanacak rövanşın tarihi ise 18 Mart 2014 Salı.
Galatasaray’ın 11’i
Fernando Muslera, Emmanuel Eboue, Semih Kaya, Aurelien Chedjou (Guillermo Burdisso), Alex Telles, Selçuk İnan, Felipe Melo, Izet Hajrovic, Wesley Sneijder, Burak Yılmaz, Didier Drogba.
Parçalı forma
Sarı-kırmızılılar, Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea karşısına parçalı formasıyla çıkacak. Galatasaray, parçalı formayı beyaz şort ve beyaz konçla tamamlayacak. Kaleci Muslera ise gri formayla sahada olacak.