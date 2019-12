TT Arena'da kamera krizi!

T24 - Açılışında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ıslıklandığı Galatasaray'ın yeni stadı TT Arena şimdi de kameralarıyla gündeme geldi. Balıkesir'de de buna benzer bir olay yaşandı. Valilik iş yerleri, okullar da dahil her yere kamera konulması zorunluluğu getirdi ancak mahkeme bu karara 'dur' dedi.



Meclis Sporda Şiddet ve Araştırma Komisyonu'na taşıdı..



İşadamı, stat güvenliğinin yanısıra polisin de kullandığı kameraları özel hayata müdahele olarak nitaleyip, kaldırılmasını talep etti..



Komisyon üyesi CHP'li Mehmet Sevigen'e dert yanan işadamı şunları söyledi;



-''Eşimi, çocuklarımı, dostlarımı, iş arkadaşlarımı ağırlamak için Arena Stadı'nda loca kiraladım.. Yıllığı 300 bin dolardan 3 senelik 900 bin dolar ödedim.. İlk maçı da yurt dışından gelen sevgilimle izlemek istedim.. Ancak stada girer girmez her tarafın kameralarla dolu olduğunu gördüm.



Bu yetmiyormuş gibi polis kameraları da stada girenleri izliyordu.. Sevgilimi orada bırakarak koşar adım stattan ayrılmak zorunda kaldım.. Özel hayat denilen bir şey var.. Böyle şey mi olur?.. 900 bin dolar ödedim stada sevgilimi götüremeyeceksem, ben bu locayı ne yapayım..''





Mahkemeden 'kamera zorunluluğuna' dur



Balıkesir Valiliği’nin il merkezi ve ilçelerdeki bütün işyerleri başta olmak üzere hastane, dershane, alışveriş merkezleri, çay bahçeleri, apartman, okul ve iş hanlarına güvenlik kamerası koyma zorunluluğu getiren kararı Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.



Valilik, İl Emniyet Komisyonu kararına dayanarak, 1 Haziran 2010 tarihinde aldığı kararla il merkezi ve ilçelerde bulunan bütün işyerleri, iş hanları, apartmanlar, siteler, kahvehaneler, çay bahçeleri, hastaneler, dershaneler, okullar, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, bankalar, kuyumcular,döviz büroları, oteller, tatil köyleri, umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri, semt pazarları, oto galerileri ve hemen bütün yerleşim yerlerine kamera kayıt ve alarm sistemi kurulması, bunların 7 gün 24 saat çalışması ve en az 15 gün kayıt yapması zorunluluğu getirdi. Kamera sistemi kurmayanlara para, bunda ısrar edenlere ’eksikliği giderene kadar’ işyeri kapatma cezası verilmesini öngören karar aldı.







SİTE YÖNETİCİSİ DAVA AÇTI



Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne bağlı Altınova Beldesi’nde bulunan ’As Deniz Sitesi’nin yöneticilerinden Mehmet Okuyucu, oturduğu sitenin de aralarında bulunduğu şehrin önemli yerlerine sürekli olarak kayıt yapan kameraların konulmasını karar altına alan 1 Haziran 2010 tarihli Valilik işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Balıkesir İdare Mahkemesi’nde dava açtı.





VALİLİK SAVUNMASI



Valilik mahkemeye verdiği savunmada, suçluların yakalanması ve işlenmesi olası suçların önlenmesinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda davaya konu kararın alındığını ve işlemin kamu yararına uygun olduğunu bildirdi.



Balıkesir İdare Mahkemesi ise Valiliğin kamu veya özel iş ve ikamet yerleri ayrımı yapmadan her yere kamera konulmasını, üstelik kamera koymayanlara para cezası ve faaliyetten men cezaları verilmesini karar altına aldığına dikkat çekti. Valiliğin, kamu hizmetinin finansmanını bireylere yüklediğini, önleyici kolluk görevini yaparken bireylerin hak ve özgürlüklerinin bu kararla orantısız biçimde sınırlandığını vurgulayan mahkeme heyeti, yasalarımızda valiliğe bu nedenle işyerini kapatma cezası verme yetkisi olmadığını, kamera ve alarm sistemi kurma işleminin kamu kaynaklarından karşılanması gerektiğini, aksi halin ancak bir tavsiye niteliğinde olabileceğini bildirdi. Mahkeme oybirliği ile aldığı kararda yapılan işlemde sebep, maksat ve yetki yönlerinden hukuka, Anayasa’ya ve hakkaniyete uyarlılık görülmediğine dikkat çekip, yürütmeyi durdurdu.







'ÖZGÜRLÜKLER KISITLANIYOR MALİ YÜK GETİRİYORDU'



Kararı değerlendiren Balıkesir Barosu avukatlarından Mehmet Birol Şahin, idarenin güvenlik gerekçesiyle bazı tedbirler ve zorunluluklar getirmeye yetkili olduğuna ancak temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmaması gerektiğini söyledi. Şahin, şöyle dedi:



"İdare, kolluk görevini yerine getirirken anayasal hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayamaz. Denetim yaparken kamu düzeninin açıkça bozulması veya bozulma tehlikesinin ortaya çıkması ve alınan önlemlerin bu tehlikeyle orantılı olması gerekir. İdarenin amacına ulaşmak için kullanacağı araçlar, ortaya çıkan tehlikeyi bertaraf edecek oranda ve zorunlulukta olmalı, bireylerin hak ve özgürlüklerini en az biçimde sınırlamalıdır. Balıkesir Valiliği’nin güvenlik kamerası ve alarm zorunluluğu, bu temel ilkeleri ihlal ediyordu. Ayrıca bütün işyerleri ve apartmanlara büyük mali yük getiriyordu."





'ARTIK ZORUNLU DEĞİL'



Önleyici güvenlik hizmetinin finansmanının devlet tarafından karşılaması gerekirken valiliğin kararıyla vatandaşa yüklendiğini belirten Avukat Şahin, Balıkesir İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



''İşyeri, site ve apartman sahip ve yöneticilerini uyarmak istiyorum. Bazı güvenlik kamera ve alarm sistemi satıcıları, Balıkesir Valiliği’nin bu kararını göstererek ürünlerini pazarlamaya çalışıyor. İdare mahkemesinin kararıyla zorunluluk ortadan kalktı. Bu tip pazarlama sözlerine inanmasınlar ancak güvenlik tedbirlerini kendi ihtiyaç ve kararlarına göre değerlendirsinler."