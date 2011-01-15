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Yaşam

TT Arena açılmadan trafiği kitledi

TT Arena'nın açılışına saatler kala araçlarını durdurup resim çekmek isteyenler TEM otoyolunu tıkadı

15 Ocak 2011 02:00

T24- Galatasaray camiasının özlemle beklediği TT Arena'nın açılışına saatler kala stadın önünden geçen sürücülerin araçlarını durdurarak resim çekmesi nedeniyle TEM otoyolunda Maslak'a kadar trafik oluştu. Ayrıca çevre yolları güvenlik nedeniyle trafiğe kapatan polis, ara yollarda da sıkışıklığa neden oldu.


Galatasaray'ın, bu sezonun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynayacağı Türk Telekom Arena bugün kapılarını açıyor. Sarı-kırmızılılar açılış maçında Hollanda'dan Ajax ile 20.45'te Fırat Aydınus'un yöneteceği özel bir maç yapacak. Toplam 560 kişinin görev alacağı ve Kanadalı Sanat ve Multimedya Yönetmeni Erick Villeneuve'ün tasarladığı gösteriler ise 18.00'de başlayacak. Stat kapıları ise 14.00'te açılacak.Organizasyonda, Cim-Bom'un sembolü olan 'aslan' konsepti üzerinden yola çıkılarak hazırlanan multimedya efektleri de sahaya yansıtılacak. Açılışın sonunda takım topluca sahaya çıkacak ve etkinlik tamamlanacak. Toplam 90 dansçının yer alacağı törende Kenan Doğulu da konser verecek. Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullan Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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