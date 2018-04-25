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Spor

TSYD Trabzon Şubesi'nden Trabzonspor Basketbol Kulübü'ne ziyaret

TRABZON,(DHA) TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu, Trabzonspor Basketbol Kulübü’nü ziyaret etti

25 Nisan 2018 16:15

TRABZON,(DHA)

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu, Trabzonspor Basketbol Kulübü’nü ziyaret etti.
TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette; Trabzonspor Basketbol Kulübü Genel Sekreteri Vahap Öztel ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile başantrenör Ozan Bulkaz ile bir araya geldi. Trabzonspor Basketbol Kulübü Genel Sekreteri Vahap Öztel, kulübün altyapısının Türkiye standartlarının üstünde olduğunu belirterek, \"Oyuncuların tüm masrafları burada karşılanıyor. Yaz okulları düzenleniyor. Trabzon gençlerine basketbol kültürü aşıladık. Salonumuzda tüm imkânlarımız mevcut. Burada çocuklarımızı geleceğe yetiştiriyoruz. Buradaki en büyük başarımızın bu olduğunu düşünüyorum\" dedi.
‘GÜZEL BAŞARILAR KATTIK’
EuroChallenge Kupası\'nda final oynadıklarının altını çizen Öztel, \"Trabzonspor ismine yakışan bir takım kurduk. 17\'de 16 yaparak kupada final oynadık. Final maçına 10 bin taraftar geldi ve son salisede kupayı kaçırdığımız bir karşılaşma oldu. Trabzon\'a basketbol ile ilgili güzel başarılar kattık. Her yıl en iyi şekilde mücadele etmeye özen gösterdik. İnanıyoruz ki Trabzon’da basketbol gelecek yıllarda daha üst seviyelere gelecektir.\" diye konuştu.
‘DESTEK KAMPANYASI’
Öztel, Trabzonspor Basketbol Kulübü\'nün ekonomik nedenlerden dolayı bağış kampanyası düzenlediğini kaydederek şöyle dedi:
\"61 lira ve üzeri yapılan bağışlarda forma hediye ediyoruz. Buradaki amacımız hem kulübe maddi gelir sağlamak hem de verdiğimiz formalarla Trabzonspor Basketbol\'u Türkiye ve dünyanın her yerinde yaşatmak. Tüm taraftarımızın kulübe destek olmasını bekliyoruz.\"
\'ZOR GÜNLER GERİDE KALACAKTIR\'
TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç ise yeni göreve geldiklerini ve ilk ziyaretlerden birini Trabzonspor Basketbol Kulübü\'ne gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
“Son yıllarda basketbolda en üst ligde mücadele ederek kendini bu ligde kabul ettirmiş, şehirde bir basketbol kültürünü oturtmuş Trabzonspor\'a zor günlerde tüm kentin sahip çıkması gerekir. Avrupa\'da final oynama coşkusu yaşatan bu takımın şehrin avuçlarından kayıp gitmesine müsaade edilmemeli. Biz de göreve gelen yeni dernek yönetimi olarak hem ziyaret etmek hem de kampanyaya destek vermek için buradayız. Burada olmak aynı zamanda, bu takımda çalışan meslektaşlarımıza da destek sağlamak demektir. İnşallah Trabzonspor, bu zor günleri geride bırakarak uzun yıllar layık olduğu ligde mücadelesine devam edecektir.\"
Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şubesi’ne üzerinde \"61 TSYD Trabzon\" yazılı forma hediye edildi.

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