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Spor

TSYD Ankara Şubesi'nde başkan yeniden Alper Bakırcıgil oldu

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı

01 Mart 2018 20:31

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, Ankara\'da yapıldı. Yapılan başkanlık seçiminde eski başkan Alper Bakırcıgil yeniden başkanlığa seçildi.
Dört adayın yarıştığı olağan genel kurula 171 delegeden 139\'u katıldı. Yapılan oylamanın ardından bir oy geçersiz, iki oy boş çıkarken, adaylardan Umut Çevik 12, Yaşar Önel 20, Uğur Baran Tenekecioğlu 41, Alper Bakırcıgil ise 63 oy aldı. Oylamada rakiplerini geride bırakan Alper Bakırcıgil, yeniden TSYD Ankara Şubesi başkanlığına seçildi.

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