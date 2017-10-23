Tsunamiden kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - JAPONYA\'da 6 yıl önce meydana gelen tsunami faciasından kurtulduktan sonra hayata bakışı değişen Japon Kiyoshi Lio, lojistik firmasındaki işini bıraktı; hipnotik bir çalgı olarak nitelendirilen \'hang drum\' çalmayı öğrendi. Enstrümanı İspanya\'dan, dersleri Fas\'tan alan Kiyoshi Lio, aralarında İtalya, Fas, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya ve Romanya\'nın da olduğu 28 ülkeyi gezdi. Japon gezgin, İzmir\'de sokakta çaldığı sıra dışı enstrümanıyla ilgi ve beğeni topladı.

Japonya\'nın Fukuoka kentinde yaşayan ve 2011 yılında gerçekleşen tsunami faciasından etkilenip, dünyayı dolaşmaya karar veren Japon sokak sanatçısı Kiyoshi Lio, İstanbul, Kapadokya, Antalya, ve Denizli\'yi gezdikten sonra İzmir\'e geldi. Lio, Alsancak\'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde \'hang drum\' ile müzik yaparak, para kazanırken, hang drum\'un çok az üretilen ve üretilme şekline göre 7 ya da 9 farklı ses çıkarabilen bir enstrüman olduğunu söyledi. Japon gezgin Lio, \"Tsunami sırasında ben, Tokyo\'da bir lojistik firmasında çalışıyordum. O facia, beni derinden etkiledi ve yaşantımla ilgili radikal kararlar almamı sağladı. İspanya\'ya gidip, bu enstrümanı aldım. Fas\'ta aldığım birkaç dersten ve sıkı bir çalışmadan sonra müzik yaparak, dünyayı dolaşmaya başladım\" dedi.

Şu ana kadar 28 ülke gezdiğini ve bunlar arasında en çok İspanya\'dan etkilendiğini belirten Lio, \"İtalya, Fas, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Romanya gibi ülkeleri gezdim. Ama bütün hikayem İspanya\'da başladığı için en çok oradan etkilendim. Sonrasında hikayem kendi kendisini yazdı. İleride ne olacağını bilemiyorum. İyi bir gezgin, nereden geldiğini unutmayan ama nereye gideceğini bilmeyen gezgindir\" diye konuştu.

\'BAŞIMA GELEN EN İLGİNÇ OLAYLARDAN BİRİSİ\'

Kiyoshi Lio, Türkiye\'de birçok farklı kültür bulunduğunu ve yurdun doğusuyla batısının iki ayrı ülke sanılabileceğini belirterek, Türkiye\'de kendisini en çok etkileyen şeyin Denizli Pamukkale\'de bulunan Hierapolis Antik Tiyatrosu\'nda, gün batımı sırasında müzik yaparken, aldığı keyif olduğunu söyledi. Japon gezgin Lio, \'Başıma gelen en ilginç olaylardan biri\' diyerek, Antalya\'da yaşadığı bir olayı ise şöyle anlattı:

\"Antalya\'da, sokakta çalıyorken, polis mi zabıta mı olduğunu anlamadığım bir kişi gelip, \'Benden daha fazla para kazanmışsın. Yeter bu kadar\' diyerek, müzik yapmamı engelledi. Sanırım bu başıma gelen en ilginç olaylardan birisi, bunu hep hatırlayacağım\" dedi.



FOTOĞRAFLI