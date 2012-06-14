'Tsunami olacak' söylentisi Antalyalıları sokağa döktü

Antalya'nın Demre, Kumluca ve Kaş ilçelerinde 'tsunami ve deprem olacağı' söylentisi sonucu çok sayıda kişi, geceyi yüksek kesimlerde geçirdi.

Demre'de gece 02.30 sıralarında ''Denizde deprem ve tsunami olacak, deniz suyu çekildi'' şeklinde internette yayınlanan haberi gören vatandaşlar, yakınlarıyla paylaşınca haber kısa sürede yayıldı.

Söylentiler nedeniyle yaşanan panik sonucu vatandaşlar evlerinden çıkarak yüksek bölgelere gitmeye çalıştı. Çok sayıda kişinin trafiğe çıkması nedeniyle Demre'nin Sura ile Gürses köyleri arasındaki karayolunun yaklaşık 8 kilometrelik bölümünde trafik kilitlendi.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı görevlileri, yüksek bölgelere giden vatandaşları bölgede tehlike olmadığı yönünde uyaran anons yaptı. Ancak uyarıya rağmen yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar, evlerine ancak sabah erken saatlerde dönmeye başladı.

Kaş ilçesine bağlı Ovaköy ve Kınık beldeleri ile Patara köyünde de vatandaşlar söylenti nedeniyle araçlarla daha yüksek olan Çavdır, Çayköy ve Üzümlü köylerine gitti.

Kumluca ilçesinde de aynı şekilde söylenti nedeniyle vatandaşlar evlerini boşaltarak yüksek kesimlere çıkmaya çalıştı. Evlerinden çıkarak parklara geceleyen vatandaşlar, ''deprem, tsunami olacak'' şeklinde haber aldıklarını, bundan dolayı evlerini terk ettiklerini söylediler.

Kumluca Kaymakamı Salih Işık, yaptığı açıklamada, halk arasında yayılan ''deprem ve tsunami olacak'' söylentisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vatandaşların söylentiyle hareket ederek kısa süreli panik yaşadıklarını anlatan Işık, ''Uzmanlardan bize ulaşan böyle bir durum söz konusu değil. Bu, bilinçsizce yapılan bir olay. Bu gibi durumlarda herkes çok dikkatli olmalı, haberin kaynağı uzmanlar olmayınca itibar edilmemeli'' dedi.

Demre-Kaş karayolu üzerindeki orman yangın noktasında bekçilik yapan Mustafa Arıcı, gece saat 03.00 sıralarında karayolunda yoğun bir araç trafiği olduğunu söyledi.