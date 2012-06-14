T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Tsunami olacak' söylentisi Antalyalıları sokağa döktü

Çok sayıda kişinin trafiğe çıkması nedeniyle Demre'nin Sura ile Gürses köyleri arasındaki karayolunun yaklaşık 8 kilometrelik bölümünde trafik kilitlendi

14 Haziran 2012 14:30

Antalya'nın Demre, Kumluca ve Kaş ilçelerinde 'tsunami ve deprem olacağı' söylentisi sonucu çok sayıda kişi, geceyi yüksek kesimlerde geçirdi.

Demre'de gece 02.30 sıralarında ''Denizde deprem ve tsunami olacak, deniz suyu çekildi'' şeklinde internette yayınlanan haberi gören vatandaşlar, yakınlarıyla paylaşınca haber kısa sürede yayıldı.

Söylentiler nedeniyle yaşanan panik sonucu vatandaşlar evlerinden çıkarak yüksek bölgelere gitmeye çalıştı. Çok sayıda kişinin trafiğe çıkması nedeniyle Demre'nin Sura ile Gürses köyleri arasındaki karayolunun yaklaşık 8 kilometrelik bölümünde trafik kilitlendi.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı görevlileri, yüksek bölgelere giden vatandaşları bölgede tehlike olmadığı yönünde uyaran anons yaptı. Ancak uyarıya rağmen yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar, evlerine ancak sabah erken saatlerde dönmeye başladı.

Kaş ilçesine bağlı Ovaköy ve Kınık beldeleri ile Patara köyünde de vatandaşlar söylenti nedeniyle araçlarla daha yüksek olan Çavdır, Çayköy ve Üzümlü köylerine gitti.

Kumluca ilçesinde de aynı şekilde söylenti nedeniyle vatandaşlar evlerini boşaltarak yüksek kesimlere çıkmaya çalıştı. Evlerinden çıkarak parklara geceleyen vatandaşlar, ''deprem, tsunami olacak'' şeklinde haber aldıklarını, bundan dolayı evlerini terk ettiklerini söylediler.

Kumluca Kaymakamı Salih Işık, yaptığı açıklamada, halk arasında yayılan ''deprem ve tsunami olacak'' söylentisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vatandaşların söylentiyle hareket ederek kısa süreli panik yaşadıklarını anlatan Işık, ''Uzmanlardan bize ulaşan böyle bir durum söz konusu değil. Bu, bilinçsizce yapılan bir olay. Bu gibi durumlarda herkes çok dikkatli olmalı, haberin kaynağı uzmanlar olmayınca itibar edilmemeli'' dedi.

Demre-Kaş karayolu üzerindeki orman yangın noktasında bekçilik yapan Mustafa Arıcı, gece saat 03.00 sıralarında karayolunda yoğun bir araç trafiği olduğunu söyledi.

ETİKETLER

antalyadepremtsunami

İlgili Haberler

Fethiye'de 6 şiddetinde deprem meydana geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 şiddetindeki deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24