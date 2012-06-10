Fethiye'de 6 şiddetinde deprem meydana geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 şiddetinde ve yaklaşık 30 saniye etkili olan bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak pencere ve balkonlardan atlayan bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Fethiye'de bir iş yerinin duvarı yıkılırken bazı binalarda çöküntüler meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ölüdeniz açıklarında meydana gelen deprem yerin 19,4 kilometre altında oldu. Kandilli Rasathanesi depremi ilk 6,1 şiddetinde açıklarken daha sonra 6,0 olarak revize etti. Depremin ardından en şiddetlileri 4,9 ve 4,7 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ölüdeniz açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem başta Muğla olmak üzere, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki birçok şehirde hissedildi. Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Muğla, İzmir, Antalya, Kaş, Alanya, Adana, Denizli, Aydın ve Kıbrıs'ta hissedildi.

Amerika Birleşik Devletleri Deprem Araştırma Merkezi ise depremi 5,8 şiddetinde ve yerin 38,6 kilometre derininde meydana geldiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre depremde, Fethiye ve Marmaris’te bazı köy evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğu belirtildi. Pencere ve balkonlardan atlayan bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Bir iş yerinin binası çökerken, bazı evlerin ve iş yerlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Fethiye'nin Hıdırlık mevkiinde dağdan kopan bir kaya parçası girdiği bir eve ağır hasar verdi.

Plajda ve havuzda bulunan vatandaşlar ise depremin ardından plajları boşalttı.

Fethiye'de elektrik ve internet kesildi



Fethiye'de elektrik ve internet bağlantısının kesildiği öğrenildi.

Yakın tarihlerde bölgede art arda depremler yaşanmıştı.

5 haziranda Marmaris 4.6, 9 haziranda Muğla Köyceğiz 4.2 büyüklüğünde depremlerle sallanmıştı.

Son 24 saatte Ege'de 42 depremin meydana geldiği ve bunların 16'sının Muğla'da gerçekleştiği belirtildi.

6-7 kişi hastanelere başvurdu

Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Akdeniz'de merkez üssü Ölüdeniz açıklarında 6.1 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili olarak, “Bize gelen bilgilere göre hastanelere 6-7 kişi intikal etti. Bunlar da deprem esnasında korkuyla balkondan, pencereden atlayan kişiler” dedi.

Tekin yaptığı açıklamada, olayın meydana gelmesinin ardından 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin Fethiye Ölüdeniz'e sevk edildiğini söyledi.

“Bize gelen bilgilere göre hastanelere 6-7 kişi intikal etti. Bunlar da deprem esnasında korkuyla pencereden atlayan kişiler” diyen Tekin, “Ölüdeniz başta olmak üzere bölgeden gelen ihbarlar değerlendiriyor. Yoğun bir telefon trafiği var. Henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bize ulaşan can kaybı bilgisi yok” diye konuştu.

Öte yandan depremin hissedildiği Muğla kent merkezinde de vatandaşların panik içinde ev ve işyerlerinden çıktıkları gözlendi. Vatandaşların sokaktaki tedirgin bekleyişi sürüyor.

Uzmanlardan açıklamalar

Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, depremin çok şiddetli bir deprem olmadığını ancak, başka depremlerin habercisi olabileceğini dile getirdi.

İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Okan Tüysüz, Ege Bölgesi'nin gerilme bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgede çok sayıda fay var ve bunlar 7.2'lere ulaşan depremler üretti. Güney Ege'de Rodos Adası'ndan çıkarak Fethiye'ye ulaşan, buradan da Burdur'a kadar giden bir fay var. Sonuçta Ege bölgesinin jeolojik yapısı içerisinde olağan bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orası dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bundan sonra 5.1'e kadar ulaşan artçılar beklenebilir" dedi.

Prof. Ahmet Ercan, "Geçen yıl böyle bir deprem beklendiğini söylemiştim. Fethiye’de aşağı yukarı 40 yıldır bir deprem olmuyordu. Fethiye her zaman bizim deprem beklediğimiz bir yerdir. Deprem süresini doldurmuştu. Fethiye’de beklenen deprem daha büyüktür. Gelecek günlerde artçı depremleri göreceğiz. Bunlar en fazla 5,5 şiddeti civarında olur. 6 şiddetinin üzerinde daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.