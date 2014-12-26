Tsunami kurbanları anılıyor



Anma törenleri felaketten en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Endonezya'nın Açe vilayetinde başladı. Endonezya'da yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmiş, can kaybının büyük kısmı Açe'de yaşanmıştı.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, törende yaptığı konuşmada, felaketin ardından olağanüstü bir dayanışma ve cömertliğe tanık olduğunu, dünyanın dört bir yanından çocukların kumbaralarındaki paralarını yardım için bağışladıklarını söyledi.

Hindistan, Sri Lanka ve Tayland

Sri Lanka ve Tayland'da da törenler düzenleniyor. Tayland'da yaklaşık 5 bin 400 kişi ölmüştü. Bunlar arasında çok sayıda turist de bulunuyordu. Tayland'da 534 Alman turist can vermişti. Bazı Avrupa şehirlerinde de felaket çeşitli etkinliklerle anılıyor.

16 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'ın Andaman ve Nicobar takım adalarında kurbanları anmak için binlerce kişi toplandı. Adaların sakinleri sabah gün doğumundan itibaren dua edip kayıp yakınlarının anısına mum yaktı. Nicobar'ın başkenti Port Blair'de düzenlenen dini törendi iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.