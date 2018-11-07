Tsunami için "basit ve ucuz erken uyarı sistemi" geliştirildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Vanautu’da bir önceki ay yapılan başarılı testler sonrasında, olası tsunamilerden etkilecek bölgeler için basit ve ucuz bir erken uyarı sistemi geliştirildi.

Günümüzde kullanılan tsunami uyarı sistemleri, hem satın alırken hem de bakım masrafları sebebiyle oldukça pahalı ve tehlike altındaki bölgelerin pek çoğunda bulunmuyor.

Yeni geliştirilen erken uyarı sistemi, dikkatli ayarlamalar isteyen canak antenler yerine oldukça küçük ve ucuz alıcılar kullanarak hem masrafı azaltıyor hem de kurulum kolaylığı sağlıyor.

VAnautu’da gerçekleştirlen testler, cep telefonu şebekeleri çökse de 11 saniye içinde uyarıyı iletebiliyor.

Ekim ayında Endonezya’nın Sulawesi adasın gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremden sekiz dakika sonra kıyıları vuran tsunami en az bin 300 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yüz binlerce kişiyi de yerinden emişti.

Avustralya’da yer alan Flinders Üniversitesi’nden Dr Paul Gardner-Stephen, Endonezya’daki depremde en büyük problemin iletişimde yaşandığını söyledi ve ekledi, “Cep telefonu şebekelerinde yaşanan arıza sebebiyle gelen erken tsunami uyarısı yayılamadı. Yaptığımız testlerin sonuçlarına göre bu yeni teknoloji eski erken uyarı sistemine göre çok daha ucuz. Böylece tehlike altındaki her ülke bu yeni sisteme ulaşabilecek.”

Ücretsiz yayın yapan uydular için bir alıcı kullanan ve küçük bir radyo vericisi de bulunan sistem, iletişim için küçük bir radyo istasyonu görevi de görebilecek.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Türkyie genelinde depreme yönelik alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, tsunami için eylem planı yapılması gerektiğini söylemişti.