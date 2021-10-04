TSSF, "Milli takım kampında psikolojik şiddet görüyorum" diyen Fatma Uruk'u disiplin kuruluna sevk etti

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), milli takım kampında psikolojik şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen serbest dalışçı Fatma Uruk'u disiplin kuruluna sevk etti.

TSFF konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada disiplin kuruluna sevk kararının gerekçesi olarak, sporcunun "asılsız iddialarını" ve "uyumsuz davranışlarını" gösterdi.

Fatma Uruk dün Twitter hesabından, "Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor" demişti.

TSSF'nin açıklamasında ise, "30 Eylül-1 Ekim tarihlerindeki 4. Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda milli ruhumuzu zedeleyen, anlam veremediğimiz bazı fevri ve olumsuz davranışlarda bulunan milli sporcumuz Fatma Uruk'un, iddialar sonrasında federasyonumuzun iletişim kurma taleplerini yanıtsız bıraktığını vurgulamak isteriz" denildi.

Uruk ise dünkü paylaşımlarında, "Tweetimden sonra saat 22.21'de herhangi bir toplantı olmamasına rağmen odama otel görevlisi yollanıp TSSF Başkanı tarafından görüşülmek için çağrıldığım söylendi. Uyumak üzere olduğumu ilettim. Odamın üst katındaki balkonunda duyduğum görüşmeleri birebir aktarıyorum. Başkan, diğer sporculardan bazıları ile birlikte hakkımda konuşuyor. Ellerinde olan aleyhimde kullanacakları materyaller toplanıyor. "Önünde bira olan bir fotoğrafı var basına ve kulubüne gönderin" diyip, federasyon başkanı sporcularla birlikte kahkaha attı" demişti.