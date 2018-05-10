TSPB'nin yeni başkanı Erhan Topaç oldu

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 2014’den bu yana Birlik Başkanı olan İlhami Koç, bayrağını Erhan Topaç’a devretti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Mayıs tarihinde 200’e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarını Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Ali İhsan Güngör ve TSPB Başkanı İlhami Koç yaptı. Toplantı kapsamında Birliğin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyeliklerine seçimler yapıldı.

Konuşmasında dört yıllık görev süresi boyunca Birlik adına önemli adımlar atıldığını belirten Birlik Başkanı İlhami Koç, “Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve sonrasında yapılan düzenlemelerle birlikte sektörümüz adına önemli gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliğimizin (TSPAKB) portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının katılımıyla yeni üyelik yapısına kavuşarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne dönüştüğü 2014 yılı hepimiz için yeni bir başlangıç oldu” dedi.

İlhami Koç, Birlik olarak birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

”Birliğimiz, gündemdeki konuları tartışmak ve sektörümüzün kamuoyunda bilinirliğini artırmak için tüm yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinliklerimizin çoğu sektör için geleneksel hale gelerek, hem ülkemizden hem de uluslararası alandan uzmanları bir araya getirdi.

“2014 yılından beri entegre raporlama, kitlesel fonlama, halka arzlar, algoritmik işlemler ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) konularını irdeleyen konferans ve paneller düzenledik. Bunların yanı sıra geleneksel hale gelen TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni ve Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi etkinliklerimiz sektörümüzün kamuoyunda bilinirliğini arttırırdı.”

Açılış konuşmalarının ardından seçimler yapıldı. Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkanlığına Erhan Topaç, Başkan Vekilliğine de Dr. Alp Keler seçildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapacak Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Disiplin Komitesinde yer alacak kişiler ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu

Erhan Topaç - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Serdar Sürer - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Murat Güler - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dr. Ş. Alp Keler, CFA - Akbank T.A.Ş.

Dr. Hasan Ecesoy -Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Tevfik Eraslan - İş PortföyYönetimi A.Ş.

O. Okan Alpay - Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.

İ. Gökşin Durusoy - Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Prof.Dr. Güler Aras - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Şule Korkmaz - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu

Adnan Bahar Bahar - Menkul Değerler A.Ş.

A. Albert Krespin - Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.

Dr. C. Cem Önenç - Denizbank A.Ş.

M. Selim Yazıcı -TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Mehmet Ahkemoğlu - Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Disiplin Komitesi

A. Bülent Altınel - ING Menkul Değerler A.Ş.

Özgül Çevik Sanko - Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İzzet Şahin - Anadolubank A.Ş.

M. Emin Özer - Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan H. Güzelöz - Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Fotoğraflı)