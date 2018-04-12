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Ekonomi

TSPB: ÜNLÜ & Co Satınalma ve Birleşme İşlemleri'nin Lideri

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2017 yılı ‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisinde, ‘Satınalma ve Birleşme İşlemleri Lideri’ seçildi

12 Nisan 2018 15:48

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2017 yılı ‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisinde, ‘Satınalma ve Birleşme İşlemleri Lideri’ seçildi.
Kuruluşundan bugüne kadar aracılık ettiği satın alma ve birleşme işlemleri ile ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlayan ÜNLÜ & Co, bu alandaki başarısını ödüller ile taçlandırıyor. ÜNLÜ & Co sermaye piyasalarının en prestijli ödüllerinden biri olan TSPB 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, ‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisi ‘Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2017’ dalında ödüle layık görüldü.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 11 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul’da düzenlenen törende, TSPB 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri sahiplerini buldu.
Kurumsal finansmanda, ‘Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2017’ ödülünü almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü Can Ünalan, “Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumdayız. Liderliğimizin hem yurt içi, hem de yurt dışında ödüller ile taçlandırılması, bu alandaki başarımızın tescillenmesi açısından bizim için ayrı bir gurur kaynağı. 2017 yılında 1.6 milyar dolarlık satın alma ve birleşme işlemi (M&A) ile Türkiye\'ye gelen yabancı sermayenin yaklaşık yüzde 16’sına aracılık ettik. M&A pazarında 2018’in daha iyi bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline olan inancımızla gelecek dönemde de başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
ÜNLÜ & Co, uluslararası alanda da 2015 ve 2016 yıllarında Euromoney Dergisi ve Mergermarket tarafından \'Türkiye\'nin En İyi Birleşme & Satın Alma Danışmanı\' ödülüne layık görülmüştü. (Fotoğraflı)

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