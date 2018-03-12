TSPB / Koç: Teknoloji üreten nesiller yetiştirmeliyiz

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, teknolojinin sermaye piyasalarına getirdiği değişikliklerin önemini vurguladı ve “Ülke ekonomisinin güçlenmesi için teknoloji üreten nesiller yetiştirerek yüksek teknolojili ürünler üretmemiz gerekiyor” dedi.

Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin yeni sayısında, 3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri için yapılan hazırlıkları paylaştı ve şu açıklamaları yaptı:

“2018 yılındaki ilk etkinliğimiz 11 Nisan tarihinde bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Sermaye Piyasaları Ödül Töreni olacak. Ödül törenini düzenlerken ilk amacımız sektörün gelişmesine, derinleşmesine ve bilinirliğine katkıda bulunmaktı.

“Ayrıca, ‘Sermaye Piyasaları Ödülleri’ fikrini oluştururken, sektörümüzün başarı hikayelerini kamuoyunda daha görünür kılmayı ve özendirici olmayı amaçlamıştık. Geldiğimiz noktada ödül törenimizin sektörde yarattığı heyecanın artarak sürdüğünü görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz.

“Bu yıl, farklı kategorileri de ödüllerimize ekleyerek daha kapsamlı ve büyük bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bu kategorilerin yanı sıra, her sene olduğu gibi sektörümüzün gelişimini destekleyen basın yayın organları için Sermaye Piyasaları Basın Ödülleri kategorisi de yer alacak.”

Koç, ayrıca önümüzdeki dönemde düzenlenecek Hackathon etkinliğinin sektör için önemini belirtti ve şöyle konuştu:

“Birliğimiz tarafından sermaye piyasalarına yönelik olarak ilk defa düzenlenecek yarışmanın sektörümüz için son derece yararlı olacağı inancındayız. Yarışmanın markasını sermaye piyasamıza atfen “Serathon-in” olarak belirledik.

“Ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi için teknoloji üreten nesiller yetiştirerek yüksek teknolojili ürünler üretmemiz gerekiyor. Birlik olarak düzenlediğimiz bu yarışmayla hem teknoloji üreten gençlerimizi desteklemekten hem de sektörümüze yönelik farkındalığın artmasından mutluluk duyacağız.”

3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni 11 Nisan’da yapılacak

TSPB tarafından sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla bu sene üçüncüsü düzenlenecek TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni 11 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. İstanbul’da yapılacak ödül töreninde, 2017 yılındaki aracılık işlemleri, kurumsal finansman işlemleri, saklama faaliyeti, portföy yönetim faaliyetleri, yatırım fonu faaliyetleri, yatırım ortaklıkları ve sermaye piyasası basını gibi kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.