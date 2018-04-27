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Ekonomi

TSPB: Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri Ak Portföy

İstanbul, 27 Nisan (DHA) - Ak Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen "3

27 Nisan 2018 15:13

İstanbul, 27 Nisan (DHA) - Ak Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen \"3. Sermaye Piyasaları Ödülleri\" kapsamında, bir kez daha \"Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri\" ödülüne layık görüldü.
Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yatırımcılarının tasarruflarını \"güven ve yüksek performans\" prensibiyle yönetmeyi temel ilke olarak benimseyen Ak Portföy\'ün, TSPB tarafından \"Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri\" ödülüne layık görülmesinin bir tesadüf olmadığını vurgulayarak, \"Etkin organizasyon yapımızın yarattığı sinerji ile sağladığımız sürdürülebilir yüksek performansımız sayesinde yatırımcılarımıza, yenilikçi, yüksek nitelikli ürün ve hizmetler sunuyoruz. Yatırımcılarımızın gösterdiği büyük ilginin açık bir göstergesi olan bu ödülümüz ile gurur duyuyoruz” dedi.
Sürdürülebilir ekonomik gelişme için hızlı büyümeye, hızlı büyüme için sermaye birikimine ve sermaye birikimi için de tasarrufa ihtiyaç olduğunun altını çizen Ersarı şöyle devam etti:
“Gelişmiş ekonomilerde tasarrufların ve birikimlerin önemli bir bölümü emeklilik ve yatırım fonlarında değerlendiriliyor. Ak Portföy olarak temel amacımız birikim ve yatırımlara değer katarken Türkiye ekonomisine kaynak sağlayıp, büyümeyi desteklemek.
“Gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, emeklilik yatırımlarında alternatif enstrümanlara ihtiyacımız var. Türkiye\'de ilk olma özelliği taşıyan ürünlerimizle farklı varlık sınıfları ve temalarda sürekli yeni stratejiler geliştiriyor, Ak Portfoy olarak sektörün en geniş yatırım evrenini yatırımcılarımıza sunuyoruz” (Fotoğraflı)

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