T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TŞOF'DAN SEÇİM KONVOYU UYARISI ANKARA (A.A)

13 Mayıs 2011 13:05

-TŞOF'DAN SEÇİM KONVOYU UYARISI ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, seçim konvoyları için çok sıkı ve azami önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili seçimlerinin yaklaşması nedeniyle 14 bin milletvekili adayının seçim çalışması yürüttüğünü belirterek, seçim konvoylarının trafik akışını engellediğini ileri sürdü. Seçim konvoylarına katılan sürücülerin hem kendi hem de yanlarından geçen sürücülerin hayatını tehlikeye attığını kaydeden Apaydın, seçimlere yaklaşıldıkça kampanya çalışmalarının daha da yoğunlaşacağı öngörüsüyle sürücüleri uyarmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Apaydın açıklamasında ''Yaralanmalı konvoy kazası haberleri gündeme düşmeye başladı. Seçim konvoyları için çok sıkı ve azami önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü uzun araç konvoyları şehirlerarası yollarda sıkıntı yaratmasının yanında, zaman zaman da şehir içi trafikte de aksamalara neden olacaktır. Ambulans, itfaiye gibi araçların görev yapmasına mani olmaması için yetkililerimizin güzergahları iyi ayarlaması gerekiyor'' ifadelerine yer verdi. Adaylara ve partilere ait araçlardan yoğun şekilde ses kirliliği yayıldığına da dikkati çeken Apaydın şunları kaydetti: ''Trafikte seyreden acemi sürücülerimizin birçoğunun bu durumda dikkati dağıldığından kazalara sebebiyet vermektedir. Acemi sürücülerimizin kazalara meydan vermemeleri için ses kirliliğinden mutlaka kaçınılmalıdır. En önemlisi ses kirliliği evlerde bulunan yaşlılarımızı ve hastalarımızı gereğinden fazla rahatsız etmektedir. Bunun için mutlaka önlem alınmalıdır.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24