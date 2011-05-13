-TŞOF'DAN SEÇİM KONVOYU UYARISI ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, seçim konvoyları için çok sıkı ve azami önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili seçimlerinin yaklaşması nedeniyle 14 bin milletvekili adayının seçim çalışması yürüttüğünü belirterek, seçim konvoylarının trafik akışını engellediğini ileri sürdü. Seçim konvoylarına katılan sürücülerin hem kendi hem de yanlarından geçen sürücülerin hayatını tehlikeye attığını kaydeden Apaydın, seçimlere yaklaşıldıkça kampanya çalışmalarının daha da yoğunlaşacağı öngörüsüyle sürücüleri uyarmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Apaydın açıklamasında ''Yaralanmalı konvoy kazası haberleri gündeme düşmeye başladı. Seçim konvoyları için çok sıkı ve azami önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü uzun araç konvoyları şehirlerarası yollarda sıkıntı yaratmasının yanında, zaman zaman da şehir içi trafikte de aksamalara neden olacaktır. Ambulans, itfaiye gibi araçların görev yapmasına mani olmaması için yetkililerimizin güzergahları iyi ayarlaması gerekiyor'' ifadelerine yer verdi. Adaylara ve partilere ait araçlardan yoğun şekilde ses kirliliği yayıldığına da dikkati çeken Apaydın şunları kaydetti: ''Trafikte seyreden acemi sürücülerimizin birçoğunun bu durumda dikkati dağıldığından kazalara sebebiyet vermektedir. Acemi sürücülerimizin kazalara meydan vermemeleri için ses kirliliğinden mutlaka kaçınılmalıdır. En önemlisi ses kirliliği evlerde bulunan yaşlılarımızı ve hastalarımızı gereğinden fazla rahatsız etmektedir. Bunun için mutlaka önlem alınmalıdır.''