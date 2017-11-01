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TŞOF Başkanı Apaydın: UBER, tüm araçları taksiye çeviren anlayışla çalışıyor

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, UBER ve benzeri sistemlerin tüm özel araçları taksiye çeviren bir anlayışla çalıştığını ve sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada taksici esnafı için sorun yarattı

01 Kasım 2017 19:25

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, UBER ve benzeri sistemlerin tüm özel araçları taksiye çeviren bir anlayışla çalıştığını ve sadece Türkiye\'de değil, bütün dünyada taksici esnafı için sorun yarattığını söyledi.
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, dünyadaki bütün metropol şehirlerde taksi sayısının sınırlandırıldığını belirterek, \"Taksi sayısından sınırlamaya gidildiği için taksi plakalarının değerlenmesi son derece normaldir. Belli mesleklerde, faaliyette bulunanların sayısının sınırlandırılması, 250 yıldır uygulanagelen \'Gedik\' sisteminin devamı ve bir parçasıdır. Dünyadaki bütün metropollerde taksi sayıları sınırlı ve olması gereken de budur. Bu sınırlamayı mevzuatın arkasından dolanarak delmeye çalışmak, büyük bir haksız rekabete neden olur ve bunun önüne geçilmelidir\" dedi.
\'UBER YASAKLANMALI\'
Şoförlük mesleği ile ilgili ulusal yeterliliklerin tamamlanma aşamasında olduğunun altını çizen Apaydın, \"Servis araçları gibi taksi şoförleri için de özel bir sınav ve belgelendirme sisteminin alt yapısı tamamlanmak üzere. Sistem uygulamaya girdiğinde, taksi şoförleri özel bir eğitimden geçerek girecekleri sınav sonrasında alacakları belge ile direksiyon başına oturabilecekler. Bu sistem devreye girdiğinde, taksi şoförlerinden kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak ve vatandaşlarımızın UBER ve benzeri yollara başvurmasına gerek kalmayacak. Ancak, bu sistem tam olarak işlerlik kazanana kadar UBER\'in yasaklanması ve bu faaliyetlerde bulunanların da araçlarının trafikten çekilmesi gerekir\" şeklinde konuştu.

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