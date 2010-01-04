TSK'yı korumak MHP'nin parti programında

T24- MHP’nin parti programı ve tüzüğü belli oldu. Programda dokunulmazlıklar, yeni anayasa, erklerin yetki çatışması, parti kapatılması ve TSK’nın yıpratılması konuları yer alıyor.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye’yi 2023’te lider ülke yapmaya yönelik olarak hazırladığı parti programı ve tüzüğü belli oldu. Parti programında Türkiye’yi dünyada süper güç yapma hedefi ortaya konurken, kardeşlik vurgusu dikkat çekti. Yeni anayasa gerekliliği, erklerin yetki çatışması, parti kapatmalar gibi güncel konuların yer aldığı programda, dokunulmazlıkların kaldırılması, TSK’nın yıpratılmaması istendi. Hacı Bektaş-ı Veli’ye programda yer verildi, MHP iktidarında kişi başına gelirin 30 bin dolar olacağı kaydedildi. Parti tüzüğündeki değişikliklerle genel başkan adayı olma zorlaştırıldı, genel başkanın 5 defadan fazla seçilmesinin önü açıldı.



Süper güç Türkiye



MHP’nin 2000 yılında hayata geçen parti programı ve tüzüğü yaklaşık 10 yıl aradan sonra değişti. “Geleceğe Doğru” başlığıyla değiştirilen parti programında MHP’nin vizyonu şöyle anlatıldı: “Geniş vatandaş kitlelerinin teveccühünü kazanarak tek başına iktidar olmak, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya düzeni anlayışıyla; ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik gelişimini ve bilgi toplumuna geçişini sağlayarak ülkemizi, bölgesinde ve dünyada süper güç ve lider ülke konumuna getirmektir.”



MHP’nin yeni programından bazı başlıklar:



Yeni Anayasa



Anayasamızın mümkün olabildiğince geniş bir uzlaşma ile, genel sınırlama hükümlerinden daha çok, genel koruma hükümlerine yer veren ve özgürlüğü esas alan bir nitelikte olması gerekli görülmektedir.



TSK’nın Saygınlığı



İki bin yıllık köklü maziye sahip Türk Ordusu’nun, Türk Milleti’nin vicdanında mukim saygınlığının, gelişi güzel günlük polemik konusu yapılarak iç ve dış kamuoyunda yıpratılmasına fırsat verilmeyecektir.



Yetki Aşımı



Erkler arasında yetki aşımı ve çatışması ekseninde gelişen tartışmaların, herkesin anayasadan kaynaklanan görev ve yetkileriyle sınırlı hareket etmesi suretiyle giderilebileceğine inanmaktayız.



Parti kapatmalar



Siyasi partilerin sadece Türk Milleti tarafından ve seçim sandığı yoluyla tasfiye edilebileceğine inanan MHP, terör ve şiddeti siyasi amaç ve araç olarak gören ve destekleyen partiler dışında siyasi partilerin kapatılmasına karşı olup parti kapatma yerine bireysel sorumluluk esasını öngörmektedir.



Dokunulmazlıklar



Milletvekili dokunulmazlığının, kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanması ve TBMM içerisindeki yasama ve denetleme faaliyetlerinin dışında kalan hususlardaki dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğine inanmaktayız.



Kadına Şidd e t



Kadınların şiddete maruz kalmasına yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenler ortadan kaldırılacak, sivil toplum kuruluşları ve medyanın bu konuda duyarlı hareket etmeleri sağlanacaktır.



Taş Atan Çocuklar



Suç işleyen ve suça meyilli çocukların varsa aileleriyle işbirliği yapılarak eğitilmeleri, meslek edindirilmeleri suretiyle, ailesi olmayanların ise korunmaya alınması ve rehabilite edilmesi suretiyle topluma kazandırılmaları sağlanacaktır.





Alevilere Mes a j



Dünyaya ve insanlığa bakışımızı; Ahmet Yesevi’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-i Veli’nin insan merkezli madde ve madde ötesi varlık aleminin sentezinden oluşan bir anlayış şekillendirecektir.