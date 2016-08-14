TSK'yı kıvrak, esnek, modüler bir yapıya dönüştürmek için çalışma başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güncel tehdit algısına uygun olarak yeniden yapılandırılıyor. Personelin eğitimi, imkân ve kabiliyetlerinin artırılacağı, ordunun modernize edileceği, itibar ve caydırıcılığını artırma gibi unsurların öne çıkacağı belirtiliyor. Silahlı Kuvvetler’in kıvrak, esnek, modüler bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacak.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, hükümet, TSK’nın modern savunma konseptleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması, çağın gereklerine uygun olarak modernize edilmesi ve yeni tehdit algılamaları doğrultusunda biçimlendirilmesi konusunda çalışma başlattı. Dünya örnekleri de incelenerek başlatılan çalışma, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koordinasyonunda yürütülecek.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başlatılan çalışmalarda, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ve diğer ilgililerin yaptıkları taslak çalışmalardan da yararlanılacak. 'FETÖ' yapılanmasının, bugüne kadar Silahlı Kuvvetler’in yeniden yapılandırma çalışmalarını engellemeye, aksatmaya çalıştığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı 2 noktanın altını çizdi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yeniden yapılandırma çalışmalarında iki noktanın göz önünde bulundurulacağına dikkat çekti:

“Birincisi TSK’nın dışarıdan gelecek tehditleri anında bertaraf edebilecek şekilde yapılandırılması, konuşlandırılması sağlanacak. İkincisi ise içeride darbe, cunta gibi girişimlerde bulunmaması, bunu kimsenin aklından bile geçirmemesi için etkili denetim mekanizmaları oluşturulacak.”

Birlikler şehir dışına

Yeniden yapılandırma çalışmalarının ilk adımı, şehir merkezlerine sıkışıp kalmış birliklerin şehir dışına çıkarılması. Üst düzey bir yetkili, şu örneği verdi: “Mamak’taki zırhlı tugay, şehrin içinde kalmış, etrafında yerleşim yerleri var. Tankın, zırhlının orada ne işi var, dışarıdan gelen tehdide nasıl müdahale edecek? Bu şekilde hangi tehdidi bertaraf edebilecek? Oradaki asker şehrin içinde eğitim amaçlı tank, top atışı bile yapamıyor. Askeri birlikler şehirlerin dışına konuşlandırılacak.”

Modernize edilecek

Silahlı Kuvvetler’in hukuki, sivil denetimi yeni dönemde en üst seviyede sağlanırken; personelin eğitimi, donanım, araç-gereç-teçhizat ve teknik ihtiyaçları da gözden geçirilip yenilenecek; imkân ve kabiliyetleri artırılacak. Yeni tehdit biçimlerine karşı ordu modernize edilip buna göre yapılandırılacak. Siber saldırılar, elektronik saldırılar, ağ merkezli harekât ve yeni tehditler göz önünde bulundurulacak. Terörle mücadele ile birlikte 'FETÖ' örgütlerinin sızmalarına karşı önlemler alınacak. Asker ihtiyacı ile ordu/kolordu/tümen/ tugay ve sınır birliklerinin konuş- lanmaları gözden geçirilecek.

Modüler ordu

Yeni dönemde, “tehdit tabanlı planlamadan çok yetenek tabanlı planlamaya” geçilecek. Mevcut silah gücü ve asker sayısından çok ordunun kıvrak, esnek, modüler bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacak. Askeri alandaki yetenekler dışında; barışı idame ettirme, terörizmle mücadele, ülkeyi güç- lendirme, ordunun itibarını ve caydırıcılığını artırma gibi unsurlar öne çıkacak. Yeni tehditler ve yeni savaş teorilerine dayalı muharebe konseptleri oluşturulup özgün ve farklı şekilde askeri yeteneklere göre planlama yapılacak. Özel Harekât dahil farklı birliklerin müşterek harekât icra etme kapasiteleri artırılacak.

"NATO’nun yapı ve ruhuna uygun"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, orduyu yeniden yapılandırmada atılacak adımların NATO ittifakının yapısına ve ruhuna uygun olarak atılacağını vurgulamıştı. Bir gerçek var ki NATO ve ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler, savunma anlayış- larını “etki odaklı harekât konsepti” üzerine kuruyor. Konvansiyonel ordulara sahip olsanız bile çoğu zaman bir kur- şun dahi atmadan hegemonya oluşturabiliyorsunuz. Finans, medya, sosyal medya, ağ destekli harekât, bilgi operasyonları, ekonomiyi çökertmeye yönelik saldırılar, diplomasi, sivil toplum örgütleri, stratejik düşünce kuruluşları, kamu diplomasisi, vekâlet savaşları, kamuoyunu etkileme gücü, yeni dünyanın tehditleri ve savunma anlayışında önemli yer tutuyor...