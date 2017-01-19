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15 Temmuz Darbe Girişimi

TSK'ya yönelik 'ByLock' operasyonunda 95 gözaltı

243 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti

19 Ocak 2017 14:47

İstanbul merkezli 54 ilde 'FETÖ' adına faaliyet gösterdiği ve 'Bylock' kullandığı ileri sürülen 243 TSK personelinden 95’i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 askeri personelden 95’i gözaltına alındı.

İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yapılan operasyonlarda, şüphelilerin yakalanması ile ev ve iş yerlerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 personelin rütbeleri ise şöyle: 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı, 11 yüzbaşı, 28 üsteğmen, 16 teğmen, 85 astsubay ve 81 mühendis, şoför ve teknisyen.

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