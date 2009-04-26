TSK’ya öğrenci alımı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Kara Harp Okulu'na başvurular bugün (27 Nisan 2009) başladı.



Kara Harp Okuluna başvurmak isteyen adaylar, 2009 yılı ÖSS sınavına müracaat işlemlerini tamamladıktan sonra 27 Nisan-5 Haziran 2009 tarihleri arasında "www.kho.edu.tr" internet adresi üzerinden ön kayıt başvuru formunu dolduracak.



ÖSS sınavıyla 2004 yılından beri sadece kız öğrenci alınan Kara Harp Okuluna (KHO), geçen yıl olduğu gibi bu yıl erkek adaylar da başvuruda bulunabilecek. ÖSS ile erkek öğrenci alınmadığı dönemlerde, bu ihtiyaç askeri liselerden karşılanıyordu.



ÖSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra KHO'ya ön kayıt işlemini yapan adaylar arasından ÖSS-SAYISAL-2 Puan türünden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca tespit edilecek baraj puanı aşan adaylar belirlenerek, ikinci seçim aşamalarına çağrılacak. İsim listeleri 20-26 Temmuz tarihleri arasında duyurulacak.



İkinci seçim aşaması sınavlarına davet edilen adaylara sırasıyla; 27 Temmuz- Ağustos tarihleri arasında psikolojik test, aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilme amaçlı test tipi bir anket, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılacak.



İkinci seçim aşamalarında uygulanacak sınavlar hakkında detaylı bilgiler ve standartlar, 2009 yılı başvuru kılavuzundan öğrenilebilecek.



Sınav takvimine göre, Sağlık Muayene İşlemleri 29 Temmuz-18 Ağustos, asil yedek adayların ilanı 13–18 Ağustos, asil adayların kesin kayıtları 19–25 Ağustos, yedek adayların kesin kayıt tarihi 26 Ağustos–4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Kara Harp Okuluna başvuracak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmama, herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olma, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olma, 2009 Yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek puanı almış olma şartları aranacak.



Kimler başvurabilecek?



Kara Harp Okulunda okumak isteyen öğrencilerin, "herhangi bir mesleğe yönelik olmayan" ve ÖSS kılavuzunda yer alan okul türlerinden, Anadolu lisesi (yabancı dille öğretim yapan resmi liseler), fen lisesi, lise (resmi ve gündüz öğretim yapan liseler), lise, özel lise (yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler), özel fen lisesi, özel lise, yabancı dille öğretim yapan özel lise, lise programı, lise programı (yabancı dil ağırlıklı), Anadolu öğretmen lisesi, öğretmen lisesinden fen bilimleri alanından mezun olmaları gerekiyor.



Adaylarda, 2007 ve 2008 yıllarının herhangi bir dönemi ile 2009 yılı Haziran ayında ara sınıflarda kalmadan doğrudan mezun olma şartı aranacak.



Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının yüzde 90'ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. Seçim aşamalarında başarılı olan ve yüzde 5 kontenjanına giren adaylar da Harp Okuluna girmeye hak kazanacak.



Adayların kendilerinin yanı sıra annesi, babası, kardeşleri ve velisinde tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olma şartı aranıyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak ve toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamak da adaylarda aranan diğer şartlar arasında yer alıyor.



Hükümlü bulunmaması ve soruşturma altında olmaması gereken adayların, nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmaması veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamıyor olması da gerekiyor.



Deniz Harp Okuluna başvurular 12 Haziran, Hava Harp Okulu'na ise 14 Haziran'a kadar yapılacak.



Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılına ilişkin öğrenci alım esasları da belirlendi.



Başvurular 4 Mayıs-5 Haziran tarihleri ve 09.00-17.00 saatleri arasında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü Yenilevent/İstanbul adresine yapılacak.



Yüksek Lisans Programından Uluslararası İlişkilere 4, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejilerine 6, Harp Tarihi ve Stratejine 7, Savunma Kaynakları Yönetimine 6, Harp/Harekat Hukukuna 6, İstihbarata 3, Doktora programlarından Uluslararası İlişkilere 4, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejilerine 5 öğrenci alınacak.

