T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TSK'ya karşı eleştiri sınırı aşıldı

Genelkurmaya Başkanı Orgeneral ilker Başbuğ, TSK'ya karşı eleştiri ve tepkilerde sınırın aşıldığını söyledi.

15 Ekim 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, TSK’ya karşı eleştiri ve tepkilerde sınırın aşıldığını belirterek “Herkesi doğru yerde bulunmaya çağırıyorum. Terör örgütünü başarılı gibi gösterenler akan ve akacak kanın sorumluluğuna ortak olurlar” dedi.

Başbuğ'un açıklamaları için tıklayın


Başbuğ, Balıkesir’de düzenlediği basın toplantısında, Aktütün saldırısının ardından TSK’ya yöneltilen eleştirilere karşı sert ifadeler kullandı. Gergin olduğu gözlenen Başbuğ, şunları söyledi:

“İlk önce şunu herkesin iyi anlamasını istiyorum. Bu olay Bayraktepe’de meydana gelen olay bölücü terör örgütü açısından adeta bir intihar saldırısıdır. Bunu açın okuyun öğrenin. Bayraktepe’de çarpışan askerlerimiz açısından ise bu bir kahramanlık destanıdır. Olayın hemen akabinde her zaman olduğu gibiu olayın bütün boyutlarının incelenmesi görevi Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından 2. Ordu Komutanlığı’na verilmiştir. İncelemeyi müteakip kendine güveni olan bütün kurumlar gibi, ki TSK’nın kendine olan güveni tamdır, elbette kamuoyuyla paylaşılması gereken hususlar kamuoyuna bilgi olarak verilecektir. Ayrıca bu konulara ilişkin bilgileri sızdıranlar ve bu gizli bilgileri kullananlar hakkında da adli işlemler başlatılmıştır.

Aktütün baskını sürpriz değil

Genelkurmay medyaya talimat veremez

Şimdi şu noktaya, şu söyleyeceğim hususa dikkatinizi çekiyorum, bütün bunlara rağmen bölücü terör örgütünün yaptığı eylemleri, altını çiziyorum, başarılı gibi gösterenler, tekrar ifade ediyorum, akan ve akacak olan her damla kanın sorumluluğuna ortak olurlar. Bunu herkesin iyi anlamasını istiyorum. TSK bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı, daha azimlidir. Son günlerde yoğunlaşan sistemli saldırılar emin olunuz ki TSK’nın gücünü, kararlılığını, azmini artırmaktan başka hiçbir işe yarayamaz. Bir ordunun bu tip saldırılar karşısında, ki bu saldırılar doğru bilgiye dayanmayan, sınırlarını aşan eleştirilerdir, her ordunun vereceği cevap ve tepki bellidir. Ve bu husus bütün ordular için de geçerlidir. Bu açıdan son sözüm şudur, dolayısıyla herkesi dikkatli olmaya ve doğru yerde bulunmaya davet ediyorum. Size bugün söyleyeceğim bunlardır.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24