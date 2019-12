TSK'ya karşı eleştiri sınırı aşıldı

Başbuğ'un açıklamaları için tıklayın

Aktütün baskını sürpriz değil

Genelkurmay medyaya talimat veremez

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, TSK’ya karşı eleştiri ve tepkilerde sınırın aşıldığını belirterek “Herkesi doğru yerde bulunmaya çağırıyorum. Terör örgütünü başarılı gibi gösterenler akan ve akacak kanın sorumluluğuna ortak olurlar” dedi.Başbuğ, Balıkesir’de düzenlediği basın toplantısında, Aktütün saldırısının ardından TSK’ya yöneltilen eleştirilere karşı sert ifadeler kullandı. Gergin olduğu gözlenen Başbuğ, şunları söyledi:“İlk önce şunu herkesin iyi anlamasını istiyorum. Bu olay Bayraktepe’de meydana gelen olay bölücü terör örgütü açısından adeta bir intihar saldırısıdır. Bunu açın okuyun öğrenin. Bayraktepe’de çarpışan askerlerimiz açısından ise bu bir kahramanlık destanıdır. Olayın hemen akabinde her zaman olduğu gibiu olayın bütün boyutlarının incelenmesi görevi Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından 2. Ordu Komutanlığı’na verilmiştir. İncelemeyi müteakip kendine güveni olan bütün kurumlar gibi, ki TSK’nın kendine olan güveni tamdır, elbette kamuoyuyla paylaşılması gereken hususlar kamuoyuna bilgi olarak verilecektir. Ayrıca bu konulara ilişkin bilgileri sızdıranlar ve bu gizli bilgileri kullananlar hakkında da adli işlemler başlatılmıştır.Şimdi şu noktaya, şu söyleyeceğim hususa dikkatinizi çekiyorum, bütün bunlara rağmen bölücü terör örgütünün yaptığı eylemleri, altını çiziyorum, başarılı gibi gösterenler, tekrar ifade ediyorum, akan ve akacak olan her damla kanın sorumluluğuna ortak olurlar. Bunu herkesin iyi anlamasını istiyorum. TSK bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı, daha azimlidir. Son günlerde yoğunlaşan sistemli saldırılar emin olunuz ki TSK’nın gücünü, kararlılığını, azmini artırmaktan başka hiçbir işe yarayamaz. Bir ordunun bu tip saldırılar karşısında, ki bu saldırılar doğru bilgiye dayanmayan, sınırlarını aşan eleştirilerdir, her ordunun vereceği cevap ve tepki bellidir. Ve bu husus bütün ordular için de geçerlidir. Bu açıdan son sözüm şudur, dolayısıyla herkesi dikkatli olmaya ve doğru yerde bulunmaya davet ediyorum. Size bugün söyleyeceğim bunlardır.”